Mais de mil vagas disponíveis no ‘Feirão do Emprego’ de Nova Odessa neste sábado

As 25 empresas com participação confirmada no 4º “Feirão Municipal do Emprego” promovido pela Prefeitura de Nova Odessa neste sábado vão ofertar 1.061 vagas para moradores da cidade. Realizada através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, a ação acontece das 8h às 13h deste dia 08/06, no saguão do Paço Municipal (na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro).

O “Feirão do Emprego” é realizado pela Municipalidade sempre em parceria com empresas da cidade e região, e tem apoio e participação do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e do SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade).

O evento é aberto a trabalhadores novaodessenses, inclusive jovens aprendizes, PCDs, primeiro emprego e trabalhadores com mais de 50 anos, com ou sem experiência prévia. Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículos impressos em mãos, além de caneta de cor escura.

Haverá oportunidades de emprego em todas as áreas de atuação (da produção industrial ao comércio, passando por logística e serviços diversos). Haverá ainda palestras preparatórias para o mercado de trabalho e oferta de cursos profissionalizantes gratuitos, além de alguns serviços ofertados gratuitamente aos candidatos.

Segundo a equipe do PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura, responsável pela organização da ação de empregabilidade, as entrevistas vão acontecer no próprio Paço Municipal. O 4º “Feirão do Emprego” de Nova Odessa vai oferecer ainda vagas de estágio para estudantes e jovens aprendizes da cidade, através das parcerias com o SOS e o CIEE.

“É uma política pública da nossa gestão, minha e do meu vice-prefeito Mineirinho (Alessandro Miranda), atrair empresas para Nova Odessa, incentivar os empreendedores da nossa cidade, e assim gerar emprego e renda para nossa população. Compartilhe esse convite com seus amigos e não perca essa chance”, destacou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) recentemente.

O projeto teve início já em 2022, logo após a fase mais crítica da pandemia, e as três edições anteriores foram consideradas sucesso de público e para as empresas participantes – inclusive o 3º Feirão, exclusivo para pessoas PCDs.

O Setor Produtivo de Nova Odessa – formado por todas as indústrias, comércios, prestadores de serviços e produtores rurais da cidade – gerou 784 novas vagas de trabalho no 1º trimestre deste ano. Desde janeiro de 2021, já são 3.397 empregos criados na cidade, como mostra a estatística oficial do Novo Caged, divulgada mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Para empresas que queiram participar e disponibilizar suas vagas de emprego nos “Feirões do Emprego de Nova Odessa” e no mural de vagas permanente da Secretaria, o WhatsApp do PLT é o (19) 97101-0745.