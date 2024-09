Bosch abre 120 vagas para jovens em cursos de tecnologia e digitalização

A Bosch, uma líder global em tecnologia e serviços, está com inscrições abertas para o processo seletivo de seus cursos técnicos em Soluções Digitais, Administração, Mecatrônica e Operador de Processos de Fabricação Mecânica (Manufatura Digital). Aproximadamente 120 vagas, sendo 20 exclusivas para PCDs, serão destinadas a jovens de 16 a 23 anos que residam na região metropolitana de Campinas/SP. O prazo para inscrições segue até a próxima sexta-feira (6/9).

Os candidatos passarão por um processo seletivo dividido em três etapas. Na primeira, será realizada uma prova de conhecimentos gerais, abordando temas como matemática, raciocínio lógico, informática básica e interpretação de texto. Na segunda etapa, participarão de uma dinâmica de grupo, onde serão avaliados em suas habilidades e competências. Por fim, na terceira fase, eles serão entrevistados individualmente pelos instrutores do programa de formação da Bosch. O início dos cursos está previsto para ocorrer em julho.

Academia de Talentos Digitais: formação técnica de jovens

O investimento contínuo na qualificação dos colaboradores faz parte das iniciativas da Bosch globalmente e, no Brasil, um dos destaques é a Academia de Talentos Digitais (DTA), que proporciona formação técnica para jovens por meio de módulos de capacitações e treinamentos customizados em digitalização, automação inteligente, desenvolvimento de software, inteligência artificial e análise de dados. Criada em 2021, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), a DTA teve início em Campinas e, no segundo semestre de 2023, Curitiba e Joinville também iniciaram turmas do curso “Técnico em Soluções Digitais”. Com duração de dois anos, a formação é direcionada para estudantes de 16 a 20 anos, incluindo bolsa-auxílio e aulas de inglês, já que o idioma não é um pré-requisito para a seleção dos alunos.

A DTA é parte das ações direcionadas para acelerar a transformação digital da Bosch e, contabilizando as três cidades onde está presente, tem previsão de chegar ao final de 2024 com 300 alunos em todo o país. A expectativa é formar cerca de 1000 jovens talentos ao longo dos próximos anos para atender as demandas globais da empresa. O programa ainda inclui intercâmbio para os jovens atuarem na Alemanha por um mês, e a seleção dos alunos brasileiros é feita com base em critérios como desempenho acadêmico e na empresa.

Parceria com SENAI

Em parceria com o Senai, a Bosch já formou cerca de 1500 alunos na planta de Campinas, com uma taxa de retenção na empresa em torno de 90% nos últimos 10 anos. Além disso, os aprendizes do programa Bosch-Senai têm se destacado em competições nacionais e internacionais, conquistando diversos prêmios.

Campeonato Mundial de Profissões

Um dos alunos da escola técnica da Bosch está de malas prontas para se o representante de Campinas no campeonato mundial de profissões técnicas, o WorldSkills, que será realizado em Lyon, na França, em setembro. André Dono é campeão nacional de Fresagem CNC e será o representante da RMC na delegação de 65 competidores brasileiros. Ele tem 21 anos, é aluno do SENAI-SP, está em treinamento, e é funcionário da Bosch, onde também realiza a preparação para a competição.

O mundial será realizado de 10 a 15 de setembro de 2024 e a seleção dos competidores envolve o desejo da pessoa, o apoio do SENAI-SP e das empresas como a Bosch, que valoriza a formação profissional e aposta na qualificação de jovens talentos. A empresa mantém parceria com o Senai no Brasil desde 1960, com foco na aprendizagem industrial e já formou alunos não apenas nas áreas fabris, mas também em atividades administrativas das diferentes divisões de negócios.

Inscrições

As inscrições para os cursos de formação poderão ser feitas através dos links abaixo:

Aprendiz industrial – Processos de Fabricação Mecânica

https://jobs.smartrecruiters.com/ni/BoschGroup/1a885299-52e9-4b79-8645-b68ff6d13659-aprendiz-industrial-processos-de-fabricacao-mecanica-1-semestre-2025

Aprendiz industrial – Técnico Mecatrônica

https://jobs.smartrecruiters.com/ni/BoschGroup/6c7c9720-3105-45df-9555-f13c9847ef54-aprendiz-industrial-tecnico-mecatronica-turma-2025

Aprendiz técnico em Administração

https://jobs.smartrecruiters.com/ni/BoschGroup/95235b10-06d2-4902-b5c3-289cc4ade080-aprendiz-tecnico-em-administracao-1-semestre-2025

Aprendiz Técnico em Soluções Digitais

https://jobs.smartrecruiters.com/ni/BoschGroup/d26d10ff-1d7d-4c78-82c2-911d9c5a6c5e-aprendiz-tecnico-em-solucoes-digitais-1-semestre-2025

Aprendiz Técnico em Soluções Digitais – vaga exclusiva para pessoas com deficiência

https://jobs.smartrecruiters.com/BoschGroup/744000011320843-aprendiz-tecnico-em-solucoes-digitais-vaga-exclusiva-para-pessoas-com-deficiencia-2025