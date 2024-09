A torcida Malucos do Tigre, a principal organizada do Rio Branco de Americana decidiu fechar apoio ao candidato Gabriel Menossi (PSD).

Candidato de 2a viagem e ainda muito jovem, Menossi vem para a disputa cheio de energia e ficou animado com o apoio da torcida riobranquense.

A chapa do PSD é das mais concorridas de Americana com 3 vereadores- Juninho Dias, Lucas Leoncine e Fernando da Farmácia- e mais pelo menos 4 nomes vindo forte e correndo por fora.

“Fico muito feliz em receber o apoio que veio depois da reuniao realizada na sede da torcida organizada em que os membros da torcida decidiram me apoiar, é um apoio importante pela força da torcida na cidade, me motiva ainda mais, agradeço meus amigos da Malucos do Tigre”, comentou.

