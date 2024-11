O Botafogo segurou o Atlético Mineiro e sagrou-se campeão pela 1a vez da Libertadores da América. Foi o sexto título seguido de times brasileiros no torneio continental.

O atacante Gregore foi expulso de campo com menos de 1 minuto de jogo após entrada dura no meio campo. Ele atingiu o meia do Galo e foi pro chuveiro mais cedo.

Mesmo com a menos, o Glorioso saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos, o glorioso abriu o placar.

Aos 40 minutos Luiz Henrique novamente protagonizou lance capital. O var foi chamado para possível pênalti e o árbitro confirmou a decisão.

Alex Teles cobrou e abriu para 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

O Atlético voltou mudado para o segundo tempo e logo diminuiu. Nos primeiros minutos Vargas marcou de cabeça e pos mais emoção no jogo.

Botafogo se segurou e fez mais 1

O Atlético pôs mais pressão na reta final da partida e Vargas perdeu dois gols na cara do gol. Após uma jogada de bate rebate dentro da área do Atlético, o atacante Luiz Henrique aproveitou e fuzilou o goleiro atleticano.

No último lance da partida, Jr Santos fez belíssima jogada na ponta direita, correu pra área e aproveitou para finalizar o torneio.

