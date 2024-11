Entre quinta-feira (28), às 00h, e à tarde deste sábado (30), às 12h59, o e-commerce brasileiro já registrou mais de R$ 6,8 bilhões em transações no final de semana de Black Friday, com um ticket médio de R$ 563,49 – redução de apenas 0,6% frente a 2023. Em comparação ao último ano, o faturamento teve um aumento de 9,2%.

Houve também alta no volume de pedidos, que atingiu 12,1 milhões, 9,8% maior que o mesmo período do ano passado. Os dados são da plataforma Hora a Hora, da Confi.Neotrust, empresa de inteligência de dados, em parceria com a ClearSale, referência em inteligência de dados e soluções para prevenção a riscos.

No âmbito das fraudes, até às 12h deste sábado, o comércio eletrônico já registrou cerca de 17,8 mil tentativas, totalizando R$ 27,6 milhões em golpes evitados. O valor representa uma queda percentual de 22% em relação ao mesmo período do ano passado.

Nesse intervalo, as seis categorias com maior impacto financeiro foram: instrumentos musicais (4,02%), games (2,77%), informática (2,03%), acessórios eletrônicos e celulares (ambos com 1,74%) e eletrônicos (1,65%). O ticket médio das fraudes foi de R$ 1.550,66, um aumento de 7% comparado a 2023. Os resultados refletem suspeitas de fraude; os números são dinâmicos e podem sofrer alterações após um período, quando ocorre a confirmação da tentativa.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

“Registramos um crescimento expressivo na Black Friday deste ano em relação ao anterior, com aumento tanto no faturamento quanto no volume de pedidos. No campo das fraudes, embora haja uma redução proporcional, os números ainda são altos, exigindo atenção redobrada e vigilância contínua especialmente neste final de semana. É importante destacar que ticket médio das fraudes se mantém alto, sendo três vezes maior ao dos pedidos legítimos, o que evidencia a busca dos fraudadores por vantagens maiores”, comenta Matheus Manssur, superintendente comercial da ClearSale.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Ainda segundo o levantamento da plataforma Hora a Hora, os cinco produtos mais vendidos no período foram: eletrodomésticos (16,8%), eletrônicos (11,5%), telefonia (10,1%), moda e acessórios (7,0%) e ar e ventilação (6,6%). No e-commerce, os meios de pagamento mais utilizados foram o cartão de crédito (61,6%), seguido por PIX (25,8%), boleto bancário (8,6%) e outros (4%), que incluem e-wallets, cashback, débito e vales.

Em relação ao perfil do consumidor, o público feminino foi responsável pela maioria das transações no período (50,4%), seguido por homens (49,6%). Quanto à faixa etária, a plataforma indica que a maior parte das compras foi realizada por pessoas entre 36 e 50 anos (41,2%), seguidas por consumidores de 26 a 35 anos (31,4%), acima de 51 anos (18%) e até 25 anos (9,3%).

“Os resultados da Black Friday deste ano consolidam ainda mais o canal digital como uma força no varejo, com um crescimento sólido e um comportamento de consumo mais planejado. Estamos vendo menos picos de compras por impulso, o que reflete um consumidor mais estratégico e um varejista que soube aproveitar todo o mês para alavancar seus resultados, especialmente com a data caindo no fim do mês. A expectativa é que o sábado pós-Black Friday, coincidentemente o último dia do mês, traga um desempenho significativo para o varejo. Esse dia apresenta uma oportunidade estratégica para algumas categorias consolidarem resultados positivos para o fechamento do mês”, analisa Juliana Lorenzetti, diretora de Growth da Neotrust Confi.

Monitoramento Hora a Hora Black Friday

Para acompanhar os movimentos e ajudar empresas e consumidores, as companhias estão monitorando as tentativas de fraudes e outros indicadores do varejo eletrônico brasileiro durante a Black Friday. O monitoramento é feito via site oficial, diariamente durante todo o mês de novembro, e atualizado de hora em hora entre os dias 28 de novembro e 1 de dezembro.