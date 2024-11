Botafogo vem favorito na final da Libertadores contra o Galo

O campeão da Libertadores de 2024 será conhecido nesse sábado (30) e mais uma vez o título ficará com um time brasileiro. A partir das 17 horas, Atlético-MG e Botafogo vão disputar o último e decisivo jogo da competição no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Ambos fizeram campanhas brilhantes na Libertadores e chegaram à final com muitos méritos.

Atlético-MG x Botafogo é mais uma final de Libertadores entre dois times brasileiros. Já foi assim em 2005, com São Paulo e Athletico-PR; em 2006, (Internacional e São Paulo); em 2020, (Palmeiras e Santos); em 2021, (Palmeiras e Flamengo); e em 2022 (Flamengo x Athletico-PR).

O Atlético-MG foi campeão da edição de 2013, quando disputou o título com o Olímpia, do Paraguai. Naquela campanha, o Galo contava com Ronaldinho Gaúcho, Gilberto Silva, Diego Tardelli, Guilherme e Jô, entre outros grandes jogadores.

