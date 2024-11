Nestlé recolhe 'meu lanchinho' Mucilon por suspeita de aflatoxina

A NESTLÉ BRASIL LTDA (CNPJ: 60.409.075/0001-52) está recolhendo voluntária e preventivamente alguns lotes dos produtos:

Meu Primeiro Lanchinho, marca Mucilon® – Snack de Morango e Banana, sachê de 35g, com datas de validade em 01/05/2025, 01/06/2025 e 01/07/2025, dos lotes especificados.

Confira-se a relação completa dos lotes afetados na tabela abaixo:

Produto Lote Validade Meu Primeiro Lanchinho, marca Mucilon® – Snack Morango e Banana 42391228 E1

42391228 E2

42401228 E1

42401228 E2

42411228 E1

42411228 E2

42461228 E1

42471228 E1

42471228 E2

42481228 E1

42481228 E2

42491228 E1

42501228 E1

42901228 E1

42911228 E1 01/05/2025

01/05/2025

01/05/2025

01/05/2025

01/05/2025

01/05/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/07/2025

01/07/2025 Meu Primeiro Lanchinho, marca Mucilon® – Snack Laranja e Banana 42531228 E1

42531228 E2

42541228 E1

42541228 E2

42551228 E1 01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

Durante análises de qualidade de rotina, a Nestlé identificou a presença de aflatoxina em níveis acima do estabelecido pela legislação vigente. O consumo de alimentos com níveis aumentados dessa substância por período prolongado pode ser prejudicial à saúde, incluindo, em casos extremos, potenciais problemas relacionados ao fígado.

O recolhimento está restrito aos lotes e produtos indicados acima e está sendo realizado coordenadamente com as autoridades. Nenhum outro produto ou lote está afetado por esse recall.

Caso você tenha o produto objeto deste recolhimento, não o consuma e entre em contato com o atendimento ao consumidor para devolução gratuita e reembolso por meio dos canais faleconosco@primeirolanchinho.com.br ou 0800-761-2500, de segunda a sexta, das 8h às 17h. A Nestlé informa que a distribuição e comercialização desses lotes já foram suspensas e reforça seu compromisso com a qualidade e segurança de seus produtos.

Perguntas frequentes

O que é Aflatoxina?

As aflatoxinas são naturalmente encontradas em diversos alimentos e são produzidas por um grupo de fungos, que se desenvolvem em ambientes com clima úmido e quente. Elas podem contaminar plantações, como a do arroz, durante o crescimento, a colheita e o armazenamento.

A Aflatoxina pode causar danos à saúde, quais? / Qual risco corre um bebê de 8 meses que tenha consumido o produto do lote contaminado?

A intoxicação por aflatoxinas pode apresentar-se de duas formas: aguda (quando há ingestão de altas quantidades em período curto) ou crônica (quando há ingestão prolongada e contínua).

De acordo com as análises laboratoriais realizadas pela Nestlé, as quantidades de aflatoxina encontradas nos produtos estão muito abaixo da quantidade necessária para causar qualquer reação aguda e imediata. A esse respeito, a Nestlé esclarece que para a intoxicação aguda, seria necessário o consumo diário de 18kg de produto (ou 508 pacotes de 35g) por um período de 1 a 3 semanas. Portanto, não se prevê toxicidade aguda para os consumidores-alvo.

No entanto, o consumo de alimentos com níveis aumentados dessa substância por período prolongado pode ser prejudicial à saúde, incluindo, em casos extremos, potenciais problemas relacionados ao fígado.

Como a contaminação foi descoberta?

Durante análises de qualidade de rotina, a Nestlé identificou a possível presença de aflatoxina em níveis acima do estabelecido pela legislação vigente no Brasil. Assim que a inconformidade foi detectada, a distribuição e comercialização desses lotes foi suspensa.

Qual medida a Nestlé adotará em relação aos produtos contaminados?

A Nestlé informa que todos os produtos afetados tiveram sua distribuição e comercialização suspensa e serão destruídos. A segurança e qualidade dos alimentos continua a ser nossa principal prioridade.

Que medidas a Nestlé toma para garantir a segurança dos seus produtos?

A segurança e a qualidade dos alimentos são a nossa prioridade máxima e levamos esta responsabilidade muito a sério. A nossa abordagem de segurança e qualidade dos alimentos vai desde o campo até a mesa das pessoas, tendo o cuidado de selecionar cuidadosamente as matérias-primas utilizadas em nossos produtos e garantir a confiabilidade junto aos nossos consumidores.

