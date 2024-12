Botafogo vence e é campeão brasileiro

O Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1 e conquistou o Campeonato Brasileiro depois de 29 anos. O time carioca já havia sido campeão da Libertadores na semana passada e encerra o melhor ano de sua história batendo o São Paulo no Nilton Santos.

Seu principal adversário, o Palmeiras deu vexame e sequer conseguiu vencer o Fluminense do Rio de Janeiro. O alvinegro carioca volta a ser campeão brasileiro depois de 29 anos. O Palmeiras buscava o tricampeonato inédito mas foi derrotado pelo Flu.

O Botafogo agora vai disputar o mundial de clubes na próxima semana.

Os cariocas encaram o Pachuca do México. O jogo no Rio de Janeiro terminou bota um traço um São Paulo e no Aliens o placar foi Flu 1-0 Palmeiras.

O Atlético PR foi rebaixado ao perder para o Atlético Mineiro e ver o Bragantino golear na última rodada.

