PAT vem com 256 vagas de emprego em Americana

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 256 vagas disponíveis, entre elas 21 para auxiliar de logística, 15 para auxiliar de produção, 20 para operador de máquina de costura, 52 de estágio e 27 para o programa Jovem Aprendiz.

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

Para as vagas de estágio e Jovem Aprendiz, as pessoas devem comparecer ao PAT, de segunda a sexta das 9h às 16h. Também é possível se candidatar pelo WhatsApp (19) 99773-8266 ou pelo telefone (19) 3705-1500 – Ramal Americana.

VAGAS DE EMPREGO no PAT

Ajudante de Marceneiro – Com Experiência 2

Ajudante de Obras – Com Experiência 2

Ajudante de Serviços Gerais – Sem Experiência 3

Almoxarifado Obra na Construção Civil – Com Experiência 1

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Analista Químico – Sem Experiência 1

Assistente Comercial – Com Experiência 1

Atendimento ao Público – Sem Experiência 1

Auxiliar de Contas a Pagar – Com Experiência 1

Auxiliar de Corte – Sem Experiência 1

Auxiliar de Enfermagem – Com Experiência 1

Auxiliar de Instalação de Energia Solar – Sem Experiência 1

Auxiliar de Instalação Sistema Fotovoltaico – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 2

Auxiliar de Logística – Sem Experiência 21

Auxiliar de Mesa – Sem Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 15

Auxiliar de Serviços Gerais em Área Rural- Com Experiência 1

Balconista – Com Experiência 1

Balconista – Sem Experiência 2

Balconista de Padaria – Sem Experiência 5

Carpinteiro – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 1

Desenhista Projetista – Com Experiência 1

Eletricista Industrial – Com Experiência 2

Embalador – Sem Experiência 3

Empregada Doméstica – Com Experiência 1

Enfermeiro – Com Experiência 1

Estoquista – Com Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 5

Furador Têxtil – Sem Experiência 1

Garçom – Com Experiência 8

Inspetor de Qualidade – Com Experiência 1

Laminador – Com Experiência 2

Lavador de Peças – Sem Experiência 5

Marceneiro – Com Experiência 1

Mecânico Automotivo – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Mecânico de Motor e Suspensão – Com Experiência 2

Montador de Estruturas Metálicas – Com Experiência 6

Montador de Móveis – Com Experiência 1

Montador Industrial – Com Experiência 1

Motorista Carreteiro – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão Leve – Com Experiência 1

Motorista de Micro-Ônibus – Com Experiência 5

Motorista de Ônibus – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 6

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 3

Operador de Máquina de Costura -Com Experiência 20

Pedreiro – Com Experiência 6

Preparador de Ferramentas – Com Experiência 1

Promotor de Vendas – Sem Experiência 1

Recepcionista – Sem Experiência 1

Repositor – Sem Experiência 1

Retificador – Com Experiência 5

Revisor Têxtil – Com Experiência 1

Serralheiro Industrial – Com Experiência 1

Técnico de Automação – Com Experiência 1

Vendedor Externo – Com Experiência 2

Vendedor Externo – Sem Experiência 2

Vendedor Interno – Com Experiência 5

Vendedor Interno – Sem Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 21

Estágio em Contabilidade 5

Estágio em Design 1

Estágio em Educação Física 3

Estágio em Elétrica 2

Estágio em Jurídica 2

Estágio em Pedagogia 1

Estágio em Química 1

Estágio na Área da Saúde 1

Estágio para Alunos Cursando o Ensino Médio 15

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Jovem Aprendiz em Administração 15

Jovem Aprendiz em Produção 4

Jovem Aprendiz em Logística 8