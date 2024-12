Chico vai 'abrir prefeitura' pra time De Nadai

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) recebeu a vereadora eleita Talitha De Nadai na semana passada e afirmou que a prefeitura vai estar ‘de portas abertas’ para trabalhar junto com Talitha.

Irmã do ex-prefeito Diego, Talitha foi candidata pelo PDT da opositora mais forte de Chico Giovana Fortunato. que ficou em 2o na eleição de outubro.



É sempre bom estar na presença da Talitha De Nadai, vereadora eleita da nossa cidade que pude receber para uma ótima conversa no gabinete. Com grande trajetória dedicada à ação social, tanto no terceiro setor como na administração pública, ela certamente vai trilhar um caminho vitorioso na Câmara, defendendo os assuntos de interesse de Americana. As portas estão abertas, Talitha!

O meio político da cidade ainda tenta entender como será a relação de Diego e Chico a partir de 2025. Ao NM, Diego disse que Talitha tem luz própria e que o governo vai ter seu caminho próprio. Ele foi ‘cria’ de CS no início do século e o derrotou em 2008, quando se tornou o ‘nome do futuro’ da política local.

