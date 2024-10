Boulos pede prisão de Marçal por nova fakenews

O candidato a prefeitura de São Paulo pelo PSol Guilherme Boulos pediu a prisão do coach Pablo Marçal (PRTB) por conta de divulgação de fakenews.

Na noite deste sábado, o time de Marçal divulgou um documento receituário médico de um apoiador dele com uma assinatura de um médico que já morreu atacando o psolista.

O caso teria acontecido em 2021, mas contém erros de português e até a assinatura do médico seria falsa.

As redes sociais especulam se Marçal estaria tentando abandonar a disputa com a divulgação do documento criminoso.

Boulos em caminhada

Na manhã deste sábado, GB fará caminhada na av Paulista com a presença do presidente Lula (PT).

