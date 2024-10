CACs também estão proibidos de portar armas na eleição

A partir de hoje, os famosos CACs (colecionadores, atiradores e caçadores) ficam proibidos de transportar armas e munições em todo o território nacional.

A medida está estabelecida pela Resolução 23.736 de 27 de fevereiro de 2024 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A medida, implantada pelo Ministro Alexandre de Moraes em 2022, continua válida para as eleições gerais deste ano, abrangendo o primeiro e segundo turnos, além de eventuais eleições suplementares.

De acordo com o artigo 152 da resolução, a proibição entrará em vigor nas 24 horas que antecedem e sucedem o dia da votação, ou seja, os dias 05, 06 e 07 de outubro na ocasião do 1º turno e os dias 26, 27 e 28 na ocasião do 2º Turno.

A intenção do TSE ao manter essa diretriz é, em tese, garantir um ambiente seguro e pacífico durante o processo eleitoral, ainda que apenas aqueles que obedecem a Lei o façam, minimizando riscos que possam surgir de conflitos armados ou de tensões políticas exacerbadas.

O que são os CACs?

CACs é a Concessão de Certificado de Registro para pessoa física para realizar atividades de Colecionamento de armas de fogo, Tiro Desportivo e Caça.

