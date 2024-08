Brad Pitt e Margot Robbie celebridades favoritas para um affair

Pesquisa¹ recente do Ashley Madison, o principal site de relacionamentos extraconjugais do mundo², revelou insights intrigantes sobre quais são as celebridades favoritas de seus usuários e com quais estrelas do cinema e da música eles gostariam de ter uma relação sexual.

Com uma participação significativa, 66% dos respondentes admitiram ter fantasias envolvendo celebridades, revelando padrões interessantes de preferências tanto masculinas quanto femininas.

Entre os homens, Brad Pitt lidera indiscutivelmente como a personalidade mais desejada, em todos os países pesquisados. O ator de filmes como “Era uma vez em Hollywood” e “O Curioso Caso de Benjamin Button” é seguido por Chris Hemsworth (Thor), Ryan Gosling (Barbie), Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela) e Dwayne “The Rock” Johnson (Jumanji: Bem-vindo a Selva).

Enquanto isso, entre as mulheres, outra estrela de Barbie se destaca, Margot Robbie, que também deu a vida a Harley Quinn nos filmes dos heróis da DC e que esteve com Pitt em “Era uma vez em Hollywood” e “Babilônia” é a celebridade mais cobiçada, seguida por Jennifer Aniston (Friends), Salma Hayek (Frida), Sofia Vergara (Modern Family) e Natalie Portman (Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith).

Entre os brasileiros, as cantoras Jennifer Lopez e Shakira tem destaque como as celebridades femininas mais desejadas, refletindo uma preferência única no país. Segundo Isabella Mise, Diretora Sênior de Comunicações do Ashley Madison, “esses insights revelam não apenas preferências individuais, mas também nuances culturais que enriquecem a compreensão das dinâmicas de fantasia em diferentes contextos”.

Além dos rankings, a pesquisa também revelou que 6% dos homens e das mulheres admitiram ter tido um affair com uma celebridade, destacando a realidade por trás das fantasias.

Ranking de Celebridades Mais Desejadas:

Homens:

Brad Pitt Chris Hemsworth Ryan Gosling Bradley Cooper Dwayne Johnson Idris Elba Tom Brady Pedro Pascal Matt Damon Ben Affleck Justin Bieber Travis Kelce Pete Davidson Jacob Elordi

Mulheres:

Margot Robbie Jennifer Aniston Salma Hayek Sofia Vergara Natalie Portman Anne Hathaway Shakira Halle Berry Taylor Swift, Dua Lipa Jennifer Lopez Reese Witherspoon Rhianna Kim Kardashian Beyonce

“Esses resultados não apenas destacam quais celebridades são mais desejadas, mas também revelam como essas fantasias se manifestam em diferentes culturas e regiões ao redor do mundo. Isso adiciona uma camada fascinante ao entendimento do comportamento dos casais, mostrando como a admiração por certas figuras públicas pode variar globalmente, influenciando as dinâmicas dos relacionamentos e as fantasias dentro deles”, completa Mise.

¹ O estudo entrevistou 3.649 membros do Ashley Madison entre 19 e 26 de junho de 2024

² Com base no número de inscrições para Ashley Madison desde 2002.

Sobre Ashley Madison

O Ashley Madison é líder global em namoro casado com mais de 80 milhões de membros em todo o mundo desde 2002. Disponível em 45 países e 16 idiomas, a missão da empresa de oferecer aos adultos uma plataforma para se conectar discretamente a tornou o principal destino para affairs.

