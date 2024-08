Flórida destaca-se com três das dez melhores cidades para iniciar um negócio em 2024

Recentemente, um estudo conduzido pelo USA Today revelou que três cidades da Flórida se posicionaram entre as dez melhores localidades para iniciar um negócio em 2024. As cidades destacadas no estudo foram Miami, ocupando a 2ª posição, Jacksonville, na 7ª, e Tampa, na 10ª.

Miami, por exemplo, é a líder nacional em novas aberturas de negócios, com cerca de 7.350 empresas a mais do que as que encerraram atividades. A cidade apresenta a maior taxa de entrada de empreendimentos do país e, em janeiro de 2024, registrou a menor taxa de desemprego. Esses fatores fazem de Miami um destino altamente atraente para novos empreendedores.

De modo geral, as cidades da Flórida estão se destacando em vários indicadores importantes para a criação de novos negócios, como o aumento líquido de empresas, a taxa de novas aberturas, a geração de empregos e o crescimento do PIB. A combinação de uma economia estável, baixas taxas de desemprego e um ambiente favorável ao empreendedorismo faz dessas cidades opções ideais para novos empreendedores. No entanto, é importante notar que a manutenção de um negócio a longo prazo ainda é um desafio, especialmente em Miami.

Enquanto outras cidades, como Austin, no Texas, lideram as classificações gerais devido a fatores como o crescimento do PIB e a porcentagem de emprego em startups, cidades da Flórida como Miami, Jacksonville e Tampa oferecem uma combinação única de oportunidades econômicas e uma vibrante cena de startups. A presença dessas três cidades na lista das dez melhores evidencia a crescente reputação do estado como um ambiente acolhedor para negócios.

Para os novos empreendedores, a Flórida apresenta uma proposta atraente com suas oportunidades econômicas, ambiente favorável para startups e estabilidade econômica. Este cenário positivo reforça a importância de considerar essas cidades como potenciais locais para estabelecer novos empreendimentos.

Além disso, há diversas opções de vistos que facilitam a vida de brasileiros que desejam morar e trabalhar legalmente na Flórida. Vistos como o EB-3, destinado a trabalhadores qualificados e não qualificados; o EB-2, para profissionais com grau avançado ou habilidade excepcional; o E-2, para investidores de determinados países; o EB-5, que requer um investimento substancial em um novo negócio; e o L-1, para transferência de executivos ou gerentes dentro de uma mesma empresa, são alguns dos caminhos disponíveis. Essas opções não só incentivam a imigração legal e qualificada, mas também contribuem para o fortalecimento do ambiente de negócios na região.

Portanto, seja através das oportunidades oferecidas pelas cidades da Flórida ou pelas facilidades proporcionadas pelos diversos vistos de trabalho e investimento, o estado se consolida como um destino preferencial para empreendedores brasileiros em busca de novas oportunidades e de um ambiente propício para o crescimento e sucesso de seus negócios.

*Daniel Toledo

