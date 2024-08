Motoristas terão chances de arrematar Volvo S60 e BMW X3 em leilão organizado pela Copart

A Copart, referência na organização de leilões extrajudiciais de veículos, vai realizar dez novos leilões nesta semana. Os amantes de automóveis terão diversas oportunidades de negócios nas sessões marcadas para quarta-feira (7), às 8h no pátio de Goiânia (GO ), 10h novamente no pátio no estado de Goiânia e às 17h no pátio de Osasco (SP) .

Na quinta (8), os certames acontecem em Itaquaquecetuba (SP), às 8h e ao meio-dia , em Fortaleza (CE) às 10h e em Recife (PE), também ao meio-dia. Os principais destaques da semana são da categoria SUV, altamente atrativos para famílias, com opções grandes e pequenas e de grandes marcas multinacionais.

O modelo Volvo S60 2019/2020 estará disponível para arremate, avaliado em R$ 211.316,00 reais na tabela FIPE. Outro modelo bastante cobiçado, o Mercedes-Benz Classe CLA 2017, com valor de tabela FIPE fixado em 237.582,00 reais, estará entre os automóveis disponíveis.

Para os apaixonados por carros de luxo, os leilões dessa semana ainda contam com mais oportunidades: Land Rover Discovery Sport 2018, com tabela Fipe avaliada em 140.941,00 reais e uma BMW X4 2020, com tabela Fipe avaliada em 370.091,00 reais. Os amantes de motos de luxo também terão a chance de arrematar uma motocicleta Triumph Tiger Sport 2022, com tabela Fipe avaliada em 48.426,00 reais.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

