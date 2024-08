Defesa Civil de São Paulo alerta para baixas temperaturas

A Defesa Civil de São Paulo alerta que a queda brusca nas temperaturas pode intensificar a sensação de frio, elevando os riscos de hipotermia, especialmente entre as pessoas em situação de rua, crianças e idosos. A baixa umidade do ar também contribui para o aumento de doenças respiratórias como gripe, resfriado, pneumonia e meningite.

Para minimizar os riscos, a Defesa Civil recomenda que toda a população tome medidas preventivas, como manter-se agasalhado, evitar locais fechados e com grande circulação de pessoas, e higienizar as mãos com frequência.

LEIA TAMBÉM: Frente fria chega à região com chuva e mínima pode chegar a 7ºC

Para mais informações sobre como se proteger durante o período de frio e outras orientações de segurança, acesse as redes sociais da Defesa Civil pelo @defesacivilsp.