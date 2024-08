Frente fria chega à região com chuva e mínima pode chegar a 7ºC

Uma frente fria chega à região a partir desta quinta-feira. Segundo o Climatempo a mínima no domingo pode chegar à 7ºC. O NM consultou a previsão das cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré. Veja como fica:

Quarta-feira – Sol com algumas nuvens. Não chove.

Mínima 17ºC Máxima 32ºC

Quinta-feira – Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

Mínima 18º Máxima 33ºC

Sexta-feira – Sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas.

Mínima 16ºC Máxima 23ºC

Sábado – A previsão do tempo para sábado é de Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Mínima 10ºC Máxima 21ºC

Domingo – A previsão do tempo para domingo é de Sol com algumas nuvens. Não chove.

Mínima 7ºC Máxima 23ºC