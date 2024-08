Paulista vira ‘gordão’ no vídeo de brasileiros da IA.

Imagens geradas por Inteligencia artificial traz baiano, mineiro, piauiense e maranhense como negros. Nenhum loiro

Musa Paulista +18, Brenda Parisotto diz que famosos pagam para ser humilhados em vídeos

A personal trainer e influencer +18, Brenda Parisotto, viralizou ao revelar que famosos assinam seu perfil no OnlyFans e Privacy, incluindo jogadores do Palmeiras, Corinthians e Flamengo, além de um conhecido cantor recém traído. A declaração aconteceu ao podcast ‘PopPop’. A loira ainda entregou qual o fetiche da maioria deles.

“Não só os famosos, mas anônimos também são submissos. Eles gostam de ser mandados e até ridicularizados. E eu adoro isso (risos), faço com tesão. A maioria paga para ser humilhado, o fetiche deles. Me pedem vídeos xingando, pedindo para dominar alguma situação. É sempre uma surpresa”, conta.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Dia desses, a influencer gravou um vídeo simulando pisotear os órgãos genitais masculinos com salto alto. Outro fã famoso pediu para ela o fazer de corno, é o chamado fetiche ‘cuckold’, uma das categorias mais acessadas em sites pornôs. Brenda grava sempre com o marido, o empresário Willyan Schumann. Juntos, eles formam o casal ‘Lil Daffy’.

“Ao contrário deles, meu marido não é submisso, mas entramos no personagem e embarcamos nas fantasias deles, nas histórias que eles criam. A maioria se vê ali, no vídeo, como se estivesse comigo. Mexe com o imaginário deles”, conta. “Por vergonha, a maioria demora para se abrir para o fetiche, mas não julgo e nem tenho preconceito. Estou ali para satisfazê-los”.

Ainda sobre os famosos, Brenda conta que já recebeu ‘propostas indecentes’. E que só atende pedidos de vídeos especiais e exclusivos, nada presencial. “Já ofereceram R$ 50 mil também para me ver transando com meu marido, pessoalmente. Mas não rola. Somos um casal careta, monogâmico e tradicional. Nosso prazer é exibir a nossa intimidade, mas não trazer alguém para nossa relação”.

O casal ‘Lil Daffy’ se lançou nas plataformas adultas depois de terem seus nudes espalhados na internet. Eles deixaram o celular na assistência e dias depois se depararam com as imagens em grupos e sites pornôs. Desde então, decidiram se lançar nas plataformas e faturar com isso. Hoje, os dois embolsam em média R$ 50 mil por mês.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP