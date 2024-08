Profª Juliana lança vaquinha pra arrecadar dinheiro pra campanha

A vereadora de Americana e pré-candidata à reeleição Professora Juliana (PT) lançou uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral.

Na descrição, Juliana se apresenta e fala das propostas do seu 1º mandato. Ainda, a parlamentar afirma que “não basta elegermos mulheres. É preciso eleger aquelas que sabemos que são comprometidas com a democracia, com os direitos das trabalhadoras, com a pauta antirracista e feminista“.

“É muito importante ressaltar que fazer campanha requer recursos. O tamanho e o alcance de uma campanha dependem bastante de quanto dinheiro a candidata (o) tem disponível para comprar os serviços de produção, impressão e distribuição de materiais (impressos ou digitais), por exemplo. Buscar reunir estas forças pode fazer muita diferença nas urnas e ajudar a minimizar as desproporções orçamentárias de outros candidatos”, diz Juliana na apresentação.