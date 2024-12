Brasil alcança 3 milhões de instalações com energia solar distribuída; veja ranking dos estados

O Brasil atingiu a marca histórica de 3 milhões de sistemas fotovoltaicos instalados em telhados, de acordo com mapeamento da Solfácil , maior ecossistema de energia solar da América Latina, com base em dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A energia solar distribuída já está presente em 99,75% dos municípios brasileiros, abrangendo 5.556 dos 5.570 municípios do país.

O segmento residencial lidera o mercado, com 2,3 milhões de conexões, representando 79% das instalações de micro e minigeração distribuída. Em seguida, despontam os setores comercial com 307 mil instalações, (10%), rural 260 mil, (9%) e industrial 43 mil, (1%), além de mais de 8 mil sistemas referentes ao poder público, que somam 0,27%.

Apenas em 2024, cerca de 650 mil novos sistemas foram instalados, beneficiando 844 mil consumidores e adicionando 7,1 gigawatts (GW) à matriz elétrica brasileira. No acumulado, a geração distribuída atende atualmente 4,3 milhões de unidades consumidoras e já alcança 34 GW de capacidade instalada.

“Esse é um marco histórico para o setor. O Brasil já ocupa a terceira posição no mercado global de energia solar,, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. A energia solar está permitindo que consumidores troquem suas contas de luz para uma fonte energética mais limpa, econômica e com impacto sustentável”, destaca Fabio Carrara, CEO e fundador da Solfácil.

Estados que lideram a GD no Brasil

Com 501 mil sistemas, São Paulo desponta como o estado com maior número de instalações fotovoltaicas. Rio Grande do Sul aparece na sequência com 330 mil projetos instalados, Minas Gerais (322 mil), Paraná (232 mil) e Mato Grosso (157 mil) completam os cinco primeiros colocados. Veja o ranking dos estados.

São Paulo: 501 mil Rio Grande do Sul: 330 mil Minas Gerais: 322 mil Paraná: 232 mil Mato Grosso: 157 mil Bahia: 146 mil Rio de Janeiro: 136 mil Goiás: 132 mil Mato Grosso do Sul: 124 mil Santa Catarina: 111 mil

O marco da geração distribuída no Brasil acontece em um momento decisivo após a recente reunião do G20 e também pelos menores preços médios de energia solar registrados no Brasil no terceiro trimestre, conforme o Radar da Solfácil, que monitora os preços trimestralmente.

