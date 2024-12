Mercado de ônibus deve crescer 20% em 2024

Um aumento em torno 20% em comparação com 2023. Essa é a estimativa de crescimento do setor de Ônibus para 2024. De acordo com diretor do Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (SIMEFRE), Ruben Bisi, a base até outubro de 2024 foi de 19.486 unidades, contra 16.539 em 2023, ou seja, um aumento de 17,8%.

Apesar disto, Bisi lembra que durante a pandemia o setor registrou dois anos bem difíceis, tanto para operadores, quando para produtores de carrocerias. “A frota envelheceu e a idade média subiu muito. Temos um potencial de recuperar as vendas e diminuir a idade média, mas as taxas de juros, preços dos insumos, preços dos combustíveis, diminuição do número de passageiros, estão retardando as compras.”

Ele acredita que essa necessidade de renovação da frota gere uma tendência crescente da demanda a partir do 2º trimestre, tanto no urbano, quanto no rodoviário.

No escolar ressalta que existe a necessidade de prorrogação do Edital do Caminho da Escola do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para o próximo ano, devido ao volume deste ano não ter sido conforme o esperado. No turismo a tendência é o setor se manter aquecido pelo aumento da demanda do Turismo Interno.

Em relação ao posicionamento do governo, Bisi diz que existe o programa de ônibus escolares do Caminho da Escola e o anúncio de compras governamentais de ônibus urbanos a diesel e elétricos pelo Ministério das Cidades, através do programa PAC 3 Mobilidade.

Ainda assim, alerta para outro ponto de preocupação, que é a entrada de produtos chineses sem enfrentar o custo Brasil e com subsídios cruzados, quebrando assim a Isonomia concorrencial.

