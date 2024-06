Brasil é o país da América Latina onde o público mais confia nas notícias

O Brasil é o país com mais alto índice de credibilidade nas notícias na América Latina, revelou hoje o Instituto Reuters para Estudos de Jornalismo de Oxford, que apresentou em Londres a edição 2024 de seu relatório anual Digital News Report.

O índice do Brasil (43%) é maior do que a média global (40%) e superior ou equivalente ao de nações como Alemanha, Suíça, Bélgica, Japão e Reino Unido.

Leia+ Brasil, meio ambiente e educação

O dado reflete notícias recebidas por qualquer fonte – do acesso direto a um veículo de comunicação a informações factuais que chegam por meio de redes sociais ou aplicativos de mensagem, produzidos por organizações de mídia ou canais independentes. No Brasil, as grandes organizações de mídia são mais confiáveis aos olhos do público, segundo o estudo.

Ao mesmo tempo, o Instituto Reuteres constatou mais uma vez a extensão do fenômeno chamado “fadiga de notícias”, que este ano alcançou seu recorde: 39% dos entrevistados no mundo dizem que evitam notícias frequentemente ou às vezes, superando em três pontos o resultado do ano passado.

O Brasil é um dos que registrou maior aumento.

Relatório mede credibilidade das notícias, acesso e outras tendências globais

O Digital News Report é considerado o mais abrangente e aprofundado retrato do comportamento do público em relação às suas fontes de informação online – do jornalismo tradicional às redes sociais, examinando a situação de países em seis continentes, por meio de pesquisas realizadas pelo instituto britânico YouGov.

Os autores assinalam que os resultados do relatório refletem o que as pessoas dizem, e não necessariamente o que fazem.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP