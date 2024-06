Dois vão presos por violência doméstica no final de semana

No sábado, um homem de 45 anos foi preso por violência doméstica, em Santa Bárbara d’Oeste, após atingir sua companheira com uma enxada. No local, os policiais constataram que a vítima apresentava ferimentos nos lábios e foi encaminhada ao pronto-socorro para atendimento médico. Após alta médica, a vítima e o agressor foram levados ao Plantão Policial, onde o indivíduo permaneceu à disposição da justiça.

Já no domingo, outro homem, de 50 anos, foi preso após uma briga com sua companheira, em Americana. No local, o indivíduo informou aos policiais militares que havia tido uma briga com sua esposa e em determinado momento foi atingido por 02 copos na região da face. Durante o atendimento da ocorrência, a mulher retornou à residência com seus filhos e informou que ela e seu esposo estavam bebendo juntos, quando iniciaram uma discussão e posterior as agressões. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao Hospital Municipal onde receberam atendimento médico e posterior foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o indivíduo permaneceu à Disposição da Justiça.

