Germânica promove evento de lançamento do Novo T-Cross em Americana e região

O Novo T-Cross chegou em grande estilo nas concessionárias Volkswagen do Grupo Germânica, uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo, com unidades em Americana e região. Em evento simultâneo, realizado na última quinta-feira, 13/6, em todas as lojas do grupo e da montadora, os clientes conheceram as novidades do SUV mais vendido do país.

O T-Cross foi o primeiro SUV compacto da marca Volkswagen produzido no Brasil e conquistou o cliente brasileiro por ser referência em espaço interno, conforto, tecnologia e performance. Para seguir como o SUV mais desejado do mercado, o T-Cross estreia um design renovado com nova iluminação externa e com melhorias no acabamento interno. Trata-se do primeiro dos 16 carros que a Volkswagen do Brasil lançará no mercado até 2028.

Todas as versões do SUVW saem de fábrica com faróis 100% LED (Full LED), com assinatura diurna (DRL) e noturna (luz de posição), pisca, função farol baixo e farol alto, todas executadas com tecnologia LED. Na parte traseira, as lanternas são 100% em LED, interligadas por uma outra iluminação de posição. Ainda sobre o conjunto óptico, lanterna de neblina do lado esquerdo e iluminação de marcha a ré em ambos os lados chegam em LED.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Na dianteira, o T-Cross tem identidade visual renovada por conta dos novos para-choque, este com mais ‘bodycolor’, e grade. Na lateral, as rodas que calçam o T-Cross têm desenho inédito, desenvolvido especialmente para nossa região. Por fim, na parte traseira, o para-choque tem visual mais robusto, com profundidade, e o detalhe em formato de ‘A’ traz a sensação que o modelo está mais alto. As lanternas VW LED estão mais elaboradas, feitas com materiais diferentes e têm os seus elementos conectados, sendo a principal assinatura de estilo do novo T-Cross.

Os motores 200 TSI (presente na versão 200 e Comfortline) e 250 TSI (da Highline), sempre atrelados ao câmbio automático de seis velocidades, são referência no mercado. Destacam-se pela performance exemplar em utilização urbana ou rodoviária. O modelo sai da inércia e chega aos 100 km/h em 8,6 segundos (na configuração 250 TSI) e em 10,0 segundos (nas 200 e Comfortline).

Em termos de segurança, o sistema de frenagem autônomo de emergência com reconhecimento de pedestre estreia em todas as versões, assim como o sensor de fadiga e o alerta sonoro e visual para o uso do cinto de segurança dianteiro e traseiro. A versão topo de linha Highline oferece como opcional pacote “ADAS”, que inclui assistente de estacionamento (Park Assist), detector de ponto cego com assistente traseiro de saída de vaga e assistente ativo de mudança de faixa (Lane Assist). 200, Comfortline e Highline são equipadas com controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem autônoma de emergência com detector de pedestre, seis airbags (sendo dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina).

O Novo T-Cross estreia a cor Cinza Ascot para a versão Highline, sendo exclusiva para o pacote Dark (veja a seguir). Além disso, estão disponíveis outras seis opções: Preto Ninja, Branco Puro, Cinza Platinum, Vermelho Sunset, Prata Pyrit e Azul Norway.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 53 anos no mercado e é uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo. Tem 40 lojas no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. www.grupogermanica.com.br

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado