Alan de Souza é o campeão nacional da PBR 2024 . Em clima de despedida, o recinto iniciou as atividades mais cedo, com a semifinal da Copa Rozeta Cutiano. Dos 17 competidores, apenas 10 voltaram à arena em busca do título. Dono da melhor nota da noite de sábado (15), Diego Silva Garcia, de Chapadão do Sul (MS), conquistou a fivela da 31ª etapa. Com uma excelente nota ao lado de “Ponteiro” (Tropa WR), 90,25, ocupou o lugar mais alto do podium.

“Não tenho nem palavras para descrever, mas estou muito feliz. É um dia que todo montador sonha em ter. Tive uma oportunidade de me consagrar como campeão de Americana“, falou Diego.

Resultado Final – Copa Rozeta Cutiano

1 – Diego Silva Garcia (Chapadão do Sul-MS) – 270,00 pontos

2 – Diego Piovezan (Piracicaba-SP) – 268,50 pontos

3 – Ari Piovezan Jr. (Piracicaba-SP) – 268,25 pontos

3 – Eder Carlos Fiori (Ap. do Taboado-MS) – 268,25 pontos

5 – Paulo Sérgio da Silva (Monte Mor-SP) – 267,00 pontos

O melhor animal foi “Comitiva” (WR), com média 44,88 pontos. A W.R., de Roberto Biasi, foi eleita com a melhor tropa, com 43,47 pontos (média).

Pela 7ª etapa do Circuito RAM da Associação Nacional dos Três Tambores, o título ficou com Keila Mendonça. Junto ao animal Fishers Fool, liderou a competição desde sexta (14). Keila voou baixo, 17,984, totalizando 53,125 segundos em três apresentações, garantindo a terceira vitória no Circuito RAM ANTT e, consequentemente, subindo para a segunda posição do ranking nacional.

“Estou muito feliz! Ganhar um rodeio desse tamanho não é fácil e Deus me abençoou, eu só tenho gratidão. Um título desse para o currículo e para o futuro é muito importante. É o sonho de todas as meninas que competem“, falou Keila.

O segundo lugar ficou com a pentacampeã nacional da ANTT, Ana Laurini Cardozo (53,311) e, o terceiro, com a atual campeã nacional e líder do ranking, Ana Laura Savini, que somou 53,904.

Classificação Final – Categoria Feminino

1 – Keila Mendonça – Fishers Fool – 53s125

2 – Ana Laurini Cardozo – HFM Chile Shiners – 53s311

3 – Ana Laura Savini – B2B Noa Carat Rolls – 53s904

4 – Eduarda Peres – Cesar 3 6 HRZ – 54s000

5 – Caroline Nogueira – EF Zuma Brown – 54s123

Na categoria mirim, o título foi conquistado por Lívia Alves, de apenas 11 anos, atual vice-líder do ranking nacional da ANTT. Ao lado de Atack Lake, somou 55,741 segundos.

“Eu estou muito feliz! É um rodeio muito grande! No ano passado estive aqui e acabei derrubando um tambor. Neste ano estou me consagrando como a campeã de Americana“, comemorou Lívia.

Classificação Final – Categoria Mirim

1 – Lívia Alves – Atack Lake – 55s741

2 – Helena Zerbinato – MJS Blonde Ta Fame – 59s822

3 – Maria Antonelli – Candy Sugar Ease – 60s523

4 – Maria Luiza Blásio – Sheza Olena Question – 61s086

5 – Maria Victoria Cavalcante – Prince Hillary MJR – 65s213

Leia Mais Notícias do Brasil

Iron Cowboy

Na noite de hoje, 20 atletas entraram na arena em busca do tão sonhado título de Iron Cowboy. O modelo de competição exclusivo em toda temporada PBR é realizado pelo sistema de somatória de notas desde sexta (14). Desta forma, a todo momento o líder da competição alterava, proporcionando ainda mais emoção aos embates cheios de adrenalina. Dos 20, oito seguiram para o segundo round. Depois, apenas quatro atletas foram para o terceiro, até chegar à final onde a pontuação foi zerada. Valiam então os oito segundos e a maior nota. No duelo entre Alan de Souza e Carlos André de Oliveira, não deu para o competidor de Ipameri (GO). “Revanche”, da Cia Tércio Miranda, levou a melhor. Com nota 86 junto ao “Semelhante” (FBM), Alan de Souza se tornou o novo Iron Cowboy – 2024.

“É uma fivela muito almejada, que todo competidor sonha em ganhar. Faltava essa na minha carreira, já tinha conquistado vários títulos importantes, mas Americana ainda não. Graças a Deus fui campeão! Estou muito feliz“, vibrou Alan.

Alan de Souza, 30, é natural de Taubaté (SP). Possui um currículo invejável, como a conquista do campeonato nacional da PBR em 2019 antes de buscar seus sonhos nos Estados Unidos, sendo duas vezes finalista mundial do campeonato. O título em Americana rendeu ao cowboy a premiação de R$ 94 mil.

O animal “Cobiçado”, ainda invicto, da Cia Tércio Miranda, foi coroado como o melhor Touro do Iron Cowboy 2024, com média de avaliação de 45,87.

Coube ao cantor Daniel e ao grupo Roupa Nova o último show da 36ª edição. Interpretando o espetáculo “A Força do Amor”, apresentaram inúmeros clássicos, dentre eles, “Linda Demais”, “Clarear”. “A Viagem”, “O Menino da Porteira”, “Dengo”, “A Jiripoca Vai Piar” e “Estou Apaixonado”.

Emocionante, “A Força do Amor” também trouxe os artistas no duo com a eterna “Whisky a Go Go”, levando o público à loucura.

O “Desafio do Bem” encerrou a noite de domingo com o total de R$ 970 mil em doações ao Hospital de Amor, recorde absoluto em todas as edições de Americana.

A Festa retorna às atividades em 2025. Em breve, a nova data será divulgada! Nos vemos na melhor do Brasil!