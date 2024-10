Brasil e México disputam pra lançar seu carro 'nacional'

Muito além dos campos de futebol. A competição entre Brasil e México deve se acirrar com o anúncio de que o país de origem hispânica planeja lançar um veículo nacional. O projeto Olinia, um carro com o selo “made in Mexico”, foi apresentado pela presidente, Claudia Sheinbaum, que busca desenvolver uma alternativa acessível e que represente um símbolo do progresso tecnológico e econômico do país.

Por aqui, a Lecar, montadora brasileira anunciada em dezembro de 2023 por Flávio Figueiredo Assis, que ficou conhecido como “Elon Musk brasileiro”, caminha em alta velocidade para entregar um veículo nacional híbrido. O modelo Lecar 459 Híbrido possui um motor de tração 100% elétrico Hepu de 165 cv e um motor à combustão 1.0 Turbo de 3 cilindros flex fuel (etanol e gasolina), da Horse, joint venture Renault e Geely, com um gerador de energia WEG que recarrega uma bateria da fabricante Winston para alimentar o motor elétrico de tração.

Com tecnologia de assistente de direção semiautônoma da Openpilot nível 2, o carro tem autonomia prevista de 1.000 quilômetros com 30 litros de etanol e emissões reduzidas, além de um design inspirado na Amazônia. Uma promessa de novo orgulho nacional. “Temos plena convicção de que nosso carro tem total potencial para ganhar espaço não só no Brasil e América Latina, mas no mundo todo”, diz, otimista, Assis.

Enquanto isso, no México, segundo a presidente, a perspectiva do governo é criar um carro elétrico compacto e com identidade mexicana, do design à fabricação. Isso envolveria não apenas reduzir a dependência de importações, mas também impulsionar a indústria automotiva nacional e aproveitar recursos locais, como o lítio, para a fabricação de baterias.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O projeto faz parte do chamado Plano Sonora, uma iniciativa do governo que busca aproveitar os recursos naturais do estado de Sonora, como o lítio, essencial para os carros elétricos. A perspectiva é que o Olinia gere milhares de empregos na região e fortaleça as cadeias produtivas locais, o que daria ao México maior independência tecnológica e econômica no setor automotivo. “Olinia tem o potencial de mudar tudo no México”, argumenta a presidente.

A viabilidade do projeto, contudo, ainda depende de muitos fatores, desde a qualidade do design até o preço final do veículo. As expectativas são altas, e tanto o governo quanto os mexicanos esperam que este carro cumpra todas as promessas feitas até agora. Se isso, de fato, acontecer, o veículo poderá atender não apenas o mercado interno, como se tornar um modelo para outros países da região, de acordo com as expectativas de Claudia.

Por aqui, o Lecar 459 Híbrido já tem data para chegar às ruas. A empresa anunciou a construção de sua fábrica em Sooretama, no Espírito Santo, e entrega do primeiro lote de veículos para agosto de 2026. Muitos interessados já aderiram à lista de espera disponível no site da montadora, por R$ 1.300,00. Os primeiros mil clientes terão uma versão exclusiva “Founder Edition” pelo preço de R$ 147.900,00. A perspectiva é produzir 120 mil carros/ano. “Essa disputa vai dar ainda mais sabor ao desenvolvimento do nosso carro. Queremos golear o México e apresentar o primeiro carro latino-primeiro americano muito antes deles”, finaliza Assis.

Sobre Brasil e a Lecar:

www.lecar.com.br

Lecar, orgulho de ser brasileiro. Somos uma montadora de carros do Brasil. A empresa irá lançar o Lecar 459 Híbrido, um veículo sustentável, quando abastecido com Etanol tem emissões similares aos 100% elétricos e semiautônomo.