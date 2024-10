Campinas recebe a Feira do Intercâmbio em novembro

Campinas- Com o objetivo de reunir em só lugar as melhores escolas internacionais e pessoas interessadas em estudar no exterior, o Student Travel Bureau (STB), consultoria especializada em educação internacional, promove a mais nova edição da Feira do Intercâmbio STB.

O evento é gratuito e acontece presencialmente no dia 9 de novembro, das 10h às 15h, em Campinas, interior de São Paulo, oferecendo descontos de até 40% para quem quer estudar fora do país. As inscrições já podem ser feitas no site do evento.

Na programação, estarão presentes instituições internacionais como ILAC, Kaplan, ILSC, Three W, INTO, Capilano University entre outras que trarão informações sobre como cursar o ensino médio no exterior (high school), programas de trabalhos nos Estados Unidos, graduação e pós-graduação fora do Brasil (higher education), extensão universitária, férias para adolescentes, intercâmbio em família e trabalho voluntário. Especialistas também estarão à disposição para fornecer mais informações sobre os diferentes tipos de cursos de idiomas.

Dados do STB do 1º semestre mostram que, em Campinas, houve crescimento de 86,15% na procura de intercâmbio de férias para adolescentes. Essa modalidade é direcionada para alunos de 13 a 17 anos que querem aprimorar o idioma ou que também desejam vivenciar a rotina do ambiente universitário antes mesmo de ingressar na faculdade.

É importante destacar que o Programa de Férias STB pode ser vivenciado de forma individual ou em grupo, com um guia STB desde o embarque até o retorno ao Brasil. Esse formato é indicado para alunos que querem viajar acompanhados com toda a segurança e suporte do STB. O programa leva em consideração o planejamento diário dos estudantes, das aulas até as atividades de lazer e os passeios oferecidos no destino.

Já a opção individual é ideal para alunos independentes, que têm autonomia para viajar sozinhos para o destino. Por conta da flexibilidade das datas, os estudantes podem escolher quando embarcar e, até mesmo, a duração do programa. Nesta modalidade, as próprias escolas dispõem de monitores locais que oferecem suporte total aos alunos.

Outro destaque é o programa de ensino médio fora do país (high school), com avanço de 15,07% entre o primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2023. Essa modalidade permite fazer parte ou todo o ensino médio fora do país. A duração mínima exigida é definida de acordo com o objetivo de cada aluno. No entanto, é importante destacar que é necessário conhecimento intermediário do idioma do destino escolhido e possuir boas notas escolares.

“O objetivo da Feira do Intercâmbio STB é oferecer aos estudantes o que há de melhor no mercado de educação internacional, reunindo em um só lugar as melhores instituições que vão compartilhar informações sobre como fazer um intercâmbio. O evento é voltado para todos os públicos, desde estudantes, pais de alunos, tomadores de decisão e profissionais do mercado”, diz Diego Souza, gerente do STB em Campinas.

SERVIÇO

Feira: Feira do Intercâmbio STB

Data: 9 de novembro

Horário: Das 10h às 15h

Local: STB Campinas – Rua Dona Rosa de Gusmão, 803 – Jardim Guanabara – Campinas/SP – CEP: 13073-141

