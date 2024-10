Com o apoio do torcedor, a Seleção Brasileira enfrenta o Peru, nesta terça-feira (15), no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45, no início do returno das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O time comandado pro Dorival Júnior terá três novidades. Os meias Bruno Guimarães e Gerson, além do lateral Vanderson, vão começar como titulares. Marquinhos será o capitão. A partida terá transmissão do Grupo Globo.

“Espero um rendimento satisfatório da equipe, melhorando a cada momento, o objetivo nesse instante é buscar o resultado respeitando nosso adversário que também vem num processo de recuperação, tentando buscar um ajuste, talvez o mesmo que estamos procurando nessa fase da competição”, afirmou o técnico Dorival Júnior.

O confronto será o primeiro da Amarelinha com a presença da torcida em Brasília desde a vitória contra o Catar, por 2 a 0, em 2019. Com 13 pontos, o Brasil está em quarto lugar na competição.

Na quinta-feira, a Seleção venceu, de virada, o Chile por 2 a 1, em Santiago. Os atacantes Igor Jesus e Luiz Henrique marcaram os gols da vitória.

Nos últimos cinco jogos contra o Peru, a Seleção Brasileira tem 100 % de aproveitamento. Até agora, Brasil e Peru disputaram 51 jogos, com 37 vitórias brasileiras, cinco peruanas e nove empates. O Brasil marcou 110 gols, enquanto o time adversário, 33.

carinho do torcedor com o Brasil

Desde que chegou em Brasília, os jogadores da Seleção foram cercados de carinho pelo torcedor. Nos dois primeiros treinos no Gama, uma multidão recebeu os atletas.

No final do treino de domingo (13), centenas de torcedores aguardavam os jogadores na saída do estádio. Raphinha, Endrick e Bruno Guimarães foram os mais assediados. Eles distribuíram autógrafos e tiraram fotos com os torcedores. No sábado, a Seleção arrastou outra multidão ao Bezerrão.

TAPETE

O gramado do Estádio Nacional Mané Garrincha foi renovado para receber a partida. Esta é a primeira vez que o gramado foi trocado desde a reinauguração do estádio, em 2013.

O Mané Garrincha é um dos estádios mais modernos do país e recebeu recentemente as Supercopas do Brasil de 2020, 2021 e 2023. Com capacidade para mais de 72 mil pessoas, o estádio foi palco da abertura da Copa das Confederações em 2013 e de sete jogos da Copa do Mundo de 2014, além de ter abrigado a despedida da Seleção Feminina antes do Mundial de 2023, na Oceania.

MONUMENTOS ILUMINADOS

Diversos monumentos espalhados pela cidade foram iluminados de verde e amarelo para receber a delegação da Amarelinha.

Além do palco do jogo, o Palácio do Buriti, sede do poder executivo do Governo do Distrito Federal, o Museu Nacional da República, que promove artes visuais para todos os públicos, e a Torre de TV de Brasília, segunda estrutura mais alta do país (230 metros), representaram a expectativa de Bsb com a presença da Seleção.

