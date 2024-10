Emprego: 1.195 vagas disponíveis no Desenvolve Santa Bárbara

O Desenvolve Santa Bárbara oferece 1.195 vagas de emprego ao trabalhador (a) a partir dessa semana. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem enviar e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br, colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo ou presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital).

O atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499.1015.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

½ Oficial de cozinha, Açougueiro (a)/ Auxiliar de açougue, Agente de limpeza, Ajudante de cozinha, Ajudante de limpeza, Ajudante de máquina, Ajudante de pedreiro, Ajudante de revisão, Ajudante geral, Ajudante geral em reciclagem, Armador, Auxiliar de comércio – menor aprendiz, Auxiliar de corte, Auxiliar de expedição, Auxiliar de acabamento gráfico, Auxiliar de fundição, Auxiliar de higienização, Auxiliar de instalação, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de logística, Auxiliar de manutenção/ conservação, Auxiliar de marceneiro, Auxiliar de operações, Auxiliar de produção, Auxiliar de restaurante, Auxiliar de serviços gerais, Camareira, Carpinteiro, Caseiro, Cortador (a) de chapas de aço (oxicorte), Costureira (o), Cozinheira (o), Cozinheira (o) Líder, Cozinheira (o)/ Chef de cozinha, Eletricista/eletrônico, Empregada doméstica, Encarregado de produção, Encarregado de alvenaria, Enfestador/ corte, Expedidor, Faxineira (o), Faxineiro/ ajudante geral, Frentista, fresador, Garçom/garçonete, Instalador (a) de rastreador veicular, Jardineiro (a), Lavador de veículos, Lubrificador (a), Maquinista de fiadeira, Marceneiro/meio oficial, Mecânico automotivo, Mecânico de contra mestre tecelagem, Mecânico de suspensão, Mecânico motor, Meio oficial de cozinha, Operador (a) de máquina intercostal, Operador (a) de carda, Operador (a) de estoque CD, Operador (a) de turbo, Operador de extrusora, Operador de máquina abridora de malhas, Operador de roçadeira, Operadora de caixa, Pedreiro (bloqueiro), Preparador e operador de centro de usinagem, Serralheiro, Serralheiro/ montador, Servente, Servente de obras, Serviços gerais, Soldador, Suplente de tecelão, Trabalhador rural, Urdidor/ Urditriz, Vendedora.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

½ Oficial de cozinha, Agente de fiscalização, Ajudante de açougue, Ajudante de cozinha, Ajudante de manutenção, Ajudante de produção, Ajudante geral, Auxiliar de churrasqueiro, Auxiliar de cozinha, Atendente, Auxiliar de conhecimento, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de produção, Auxiliar de sala de pano, Auxiliar de serralheria, Balconista de frios, Contramestre, Cortadeira, Costureira, Cozinheira, Cumim, Encarregado de obra civil, Faxineiro, Garçom/garçonete, Marceneiro, Mecânico de manutenção, Montador de drywall/ ajudante de acabador, Montador de móveis, Motorista, Motorista carreteiro, Motorista carreteiro/ bitrem/ rodotrem. Motorista de caminhão, Operador (a) de caixa, Operador de CNC, Operador de estamparia digital, Operador de injetora, Operador de produção, Operador de roçadeira, Pedreiro, Pintor industrial, Revisor de tecidos, Servente de fiação, Serviços gerais, Serviços de tinturaria, Serviços gerais, Tapeceiro, Tecelão (ã), Torneiro mecânico convencional, Vendedor (a) de móveis, Vendedor (a) externo, Vendedor (a) porta a porta.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Açougueiro (a), Ajudante de manutenção, Ajudante de montagem, Ajudante de obras civis, Ajudante de serralheiro, Almoxarifado, Analista Fiscal, Assessor (a) vestuário/ Caixa, Assistente de expedição, Assistente de farmácia, Assistente loja, Assistente de manutenção predial, Assistente de mídias sociais, Assistente de PCP, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de fundição, Assistente fiscal, Atendente, Atendente de loja, Atendente salão, Atendente/ balconista, Auxiliar administrativo, Auxiliar administrativo- jovem aprendiz, Auxiliar de produção, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar mecânico/ serviços gerais, Auxiliar de rouparia, Auxiliar técnico, Caixa Jr, Classificador (a) de tecidos, Conferente, Consultor (a) de calçados, Consultor (a) de vendas, Cumim, Desossador, Executivo (a) de vendas externas, Fiscal de prevenção de perdas, Frentista de rama, Fresador, Furador (a) radial, Inspetor de qualidade, Líder de loja, Mandrilhador, Marceneiro, Mecânico de chiller, Mecânico de manutenção, Mecânico de manutenção industrial, Meio oficial marceneiro, Meio oficial montador, Montador (a) elétrico A, Motorista carreteiro, Motorista entregador, Operador (a) de caixa, Operador (a) de centro de usinagem Operador (a)de CNC, Operador (a) de loja, Operador (a) de loja (FLV), Operador (a) de loja (frios), operador (a) de loja (marcenaria), Operador (a) de loja III (caixa), Operador (a) de máquina, Operador de dobradeira CNC, Operador de mandrilhadora Cnc: curso na área, Operador de tinturaria Júnior, Operador de torno, Pedreiro, Pintor industrial, Porteiro (a), Preparador (a) de amostras (costura), Promotor (a) de vendas, Repositor (a), Secretária (o), Serralheiro industrial, Serviços gerais, Supervisor de produção, Tecelão (ã), Torneiro mecânico, Vendedor (a), vendedor (a) -televendas, Vendedor (a) de loja, Vendedor (a) de serviços- instalações, vendedor (a) de serviços (climatização), Vendedor (a) externo/ representante comercial, Vendedora.

Vagas que exigem cursos:



Ajudante de usinagem: curso de mecânica/ usinagem, Ajustador mecânico sênior: curso de mecânica industrial, Ajustador montador/mecânico: curso na área mecânica, Analista em química: curso técnico em química, Analista de manutenção: Curso mecânico, elétrica ou eletrônica, Assistente de qualidade: curso técnico em qualidade, ISO 14001, 5S, Auxiliar de corte: curso de Corel Draw, Auxiliar de logística: curso de operador de empilhadeira, Auxiliar de manutenção: curso de eletricista, Auxiliar mecânico: curso de injeção, suspensão, freios, Consultor (a) de vendas: curso básico em informática, Desenhista projetista: curso na área de Solidworks, Eletricista de manutenção: curso NR10 e eletricista de manutenção, leitura e interpretação de desenhos, Eletricista de forma e controle: curso de eletricista, Empilhadeirista: curso de NR11, Esteticista: curso em estética, Expedidor: curso de empilhadeirista, Ferramenteiro: curso ferramentaria, Fresador: curso na área, Líder de produção: curso técnico têxtil, Mecânico de manutenção: curso técnico em mecânica/ mecatrônica, Mecânico industrial: curso na área, Mecânico júnior: curso na área, Montador de máquinas: curso de montagem mecânica e pneumática, Motorista: curso de transporte de passageiros, Motorista de micro ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Nutricionista: curso técnico em nutrição, Operador (a) de carregadeira/ Escavadeira: curso de máquina pesada, Operador (a) de cremalheira: curso de operador de empilhadeira, Operador de carregadeira: curso de op. de máquinas pesadas, Operador (a) de empilhadeira: curso de empilhadeira, Operador de equipamentos: curso de op. de escavadeiras ou máquinas pesadas, Operador de processos Jr: curso técnico em química, Operador de torno cnc/ centro de usinagem: curso de torneiro mecânico ou áreas correlatas, Operador de torno vertical: curso de leitura e interpretação de desenhos mecânico, Operador e programador de centro de usinagem: curso de CNC, Programador e operador de centro de usinagem: curso na área, Preparador e operador de Torno Cnc :Curso na área, Projestista: curso em Software Promob, Rebarbador: curso de solda elétrica, Rebobinador: curso de mecânica, Recepcionista: curso de informática, Retificador plano/ cilíndrico: curso na área, Revisor (a) de tecidos: curso na área, Serralheiro: curso de leitura e interpretação de desenhos, Sinaleiro: curso de sinaleiro, Soldador: curso na área e leitura e interpretação de desenhos, Técnico (a) de enfermagem: curso técnico na área, Técnico (a) de segurança do trabalho: curso técnico em segurança do trabalho, Técnico (a) eletrônico: curso técnico na área, Técnico de automação: curso técnico em automação, Técnico de edificações: curso técnico em edificações, Técnico eletrônico/ mecatrônico: curso técnico em elétrica, Técnico instalador de sistema: curso técnico em elétrica, Técnico mecânico: curso técnico em mecânica, Topógrafo: curso técnico em topografia, Torneiro convencional/CNC: curso na área, Torneiro mecânico: curso na área, Torneiro mecânico convencional: curso de leitura e interpretação de desenhos e operador de torno mecânico, Torneiro de produção: curso de torneiro convencional mecânico, Zelador: curso NR10 e NR35.

Vagas para graduação:

Analista de materiais, Analista de vendas, Aprendiz em operador (a) de máquina CNC, Auxiliar técnico eletrônico, Design gráfico, Enfermeiro (a)- Ferista, Enfermeiro trainee, Estagiário (a) comercial (SRD), Estagiário (a) em química, Estagiário (a) programador, Fisioterapia, Gerente de loja, Projetista, Supervisor (a) de caixa/ pós-vendas, Supervisor (a) de loja, Supervisor logístico, Trainee projetista mecânico.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):



Assistente de loja/ Estoquista, Assistente de stand de vendas, Auxiliar de almoxarifado, Atendente, Auxiliar de limpeza, Auxiliar geral.