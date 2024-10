Debate de Sumaré esta quarta na 'Globo'

O debate entre os candidatos a prefeito de Sumaré Henrique do Paraíso e Willian Souza acontece esta quarta-feira (16) no grupo Globo (rádio e site).

O g1 Campinas realiza, como parte da cobertura das eleições 2024, o debate eleitoral entre os dois candidatos que disputarão o segundo turno pela Prefeitura de Sumaré: Henrique do Paraíso (Republicanos) e Willian Souza (PT).

Leia + sobre política regional

O encontro ocorrerá neste dia 16 de outubro, às 14h30, na sede da EPTV Campinas.

Debate fica em horário mais morno

A rede Globo costuma fazer o encontro decisivo entre os candidatos a prefeito na 5a feira antes do segundo turno. Mas esse ano a ‘capital’ Campinas decidiu a eleição no 1o turno, mas ficaram com nova rodada Piracicaba e Sumaré.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP