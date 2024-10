O Brasil encerrou a ‘rodada’ da data Fifa com a segunda vitória seguida e se recuperou nas Eliminatórias para a Copa de 2026.

A Seleção Brasileira venceu o Peru por 4 a 0, na noite dessa terça-feira (15), diante de mais de 60 mil pessoas, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias do Mundial de 2026. Raphinha (2), Andreas Pereira e Luiz Henrique fizeram os gols do jogo. Com o resultado, o Brasil chegou aos 16 pontos, mesma pontuação do Uruguai, que está em terceiro lugar.

A Amarelinha volta a jogar em novembro. Primeiro, contra a Venezuela, fora de casa. Depois, enfrentará o Uruguai, em Salvador.

O Jogo

O primeiro tempo começou com forte retranca da seleção visitante. Isso dificultou a movimentação da Seleção Brasileira. Tanto que somente aos 23 minutos a equipe dirigida por Dorival Júnior deu o primeiro chute com perigo – finalização de Raphinha no travessão.

Bruno Guimarães teve outra boa atuaçãoCréditos: Rafael Ribeiro / CBF

A goleada começou a se desenhar aos 32 minutos, após jogada individual de Igor Jesus, que acabou com um toque de mão de Zambrano dentro da área. Pênalti que só foi confirmado após a intervenção do VAR.

Gol do Brasil

Aos 37, Raphinha cobrou bem, de esquerda, no canto direito do goleiro Gallese. Brasil 1 a 0. O gol mudou totalmente a partida. O Peru se viu obrigado a sair da defesa para tentar o empate e deu espaços para a Seleção Brasileira.

Aos 41, Rodrygo quase ampliou e aos 43, Raphinha tentou fazer um belo gol, encobrindo Gallese, mas não teve sucesso.

Igor Jesus foi fundamental no lance que originou o primeiro gol do BrasilCréditos: Rafael Ribeiro / CBF

Pressão no segundo tempo

Dorival Júnior não fez mudanças no intervalo e o segundo tempo foi todo do Brasil. Domínio total desde o primeiro minuto, quando Rodrygo obrigou o goleiro peruano a se esticar para evitar outro gol.

Novo pênalti

Aos 5 minutos, após arrancada de Raphinha, Savinho recebeu a bola na direita, livrou-se de dois marcadores e sofreu pênalti. Raphinha, novamente de pé esquerdo, ampliou: 2 a 0.

Rodrygo, Gerson e Igor Jesus desperdiçaram boas oportunidades e, aos 24, Dorival Júnior optou por Andreas Pereira e Luiz Henrique, para o lugar, respectivamente, de Rodrygo e Savinho.

Golaço de Andreas Pereira

Brilhou a estrela do treinador na primeira jogada dos dois que tinham acabado de entrar. Aos 26 minutos, Luiz Henrique avançou pela direita e cruzou na medida para um voleio do camisa 7 Andreas Pereira, um gol ao estilo de Bebeto, atacante tetracampeão mundial.

Jogadores comemoram um dos gols da Seleção Brasileira em BrasíliaCréditos: Rafael Ribeiro / CBF

Outro gol

Dois minutos depois, Luiz Henrique foi mais uma vez certeiro, num chute de fora da área, sem defesa para Gallese. Na sequência, Endrick e Matheus Pereira e depois André também tiveram a chance de jogar por alguns minutos. O Brasil continuou pressionando o adversário e por pouco não fez o quinto gol.

Escalação

Ederson. Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner, Bruno Guimarães (André), Gerson, Raphinha (Matheus Pereira), Savinho (Luiz Henrique), Rodrygo (Andreas Pereira) e Igor Jesus (Endrick).

