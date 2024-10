Plástico Zero: servidor de SB terá caneca e xô copinho

Plástico Zero- A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com o apoio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), está distribuindo canecas reutilizáveis confeccionadas em fibra de madeira e plástico reciclável a 4,2 mil servidores municipais, com o intuito de promover sustentabilidade e economia.

Além do ganho ambiental, a iniciativa gera economia significativa aos cofres públicos, com a redução inicial de aproximadamente 80% na compra de descartáveis para atender aos setores.

A ação integra o Projeto Plástico Zero da Secretaria de Meio Ambiente, iniciado em 2018. Os copos foram adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, em projeto aprovado junto ao Comdema.

O Projeto Plástico Zero é campanha permanente da Prefeitura na redução do consumo e consequente geração de recicláveis pelos departamentos públicos municipais. Parte desse esforço resultou, por exemplo, na sistematização de digitalização dos processos públicos, com o objetivo de reduzir o consumo de papel.

Plástico Zero e os descartáveis

Inicialmente o objetivo principal da iniciativa era verificar o quanto de descartáveis era consumido pelos departamentos públicos do Município e, com base nessa informação, elaborar estratégias que pudessem reduzir ou até mesmo zerar o consumo destes materiais nos setores públicos.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, a ideia de distribuição de canecas reutilizáveis aos servidores surgiu após ser constatado que o consumo de descartáveis pelos departamentos era alto, próximo da média nacional, de cinco copos descartáveis por pessoa/dia, o que podia gerar mais de 21 mil copos descartáveis/dia, representando mensalmente mais de 630 mil copos descartáveis que levarão 400 anos para se decompor.

“A expectativa também é de que o projeto possa ser replicado em demais setores da sociedade, promovendo a redução no consumo de descartáveis em longo prazo a nível municipal”, acrescentou.

A Secretaria de Meio Ambiente segue com a distribuição das canecas. A expectativa é de que, até o final do ano, todas tenham sido distribuídas.

Fabricada em plástico reciclável e fibra de madeira, a caneca é resistente, não oferece risco à saúde e pode receber qualquer tipo de líquido consumível, inclusive bebidas quentes. Pode ser levada ao microondas também. Acompanha a caneca uma pequena colher do mesmo material, visando também reduzir o consumo de colheres plásticas. O material das canecas foi desenvolvido por uma empresa de São Paulo (SPecologia) que detém a patente do produto.

