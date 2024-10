Terceiro colocado na eleição do dia 6 de outubro, o vereador Eliel Miranda (PSD) deixará a Câmara barbarense emplacando projetos.

Os vereadores barbarenses aprovaram cinco projetos de lei durante a 37ª Reunião Ordinária do ano, realizada nesta terça-feira (15 de outubro), no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. As sessões camarárias são abertas ao público e podem ser acompanhadas por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio SB FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

Inicialmente, os parlamentares aprovaram quatro projetos de autoria do vereador Eliel Miranda. O substitutivo ao PL 169/2022 dispõe sobre a cassação de licença de funcionamento de estabelecimento que comercialize, adquira, transporte, estoque, revenda ou exponha produtos ou mercadorias oriundos de furto, roubo, estelionato ou de outro ilícito penal; o substitutivo ao PL 180/2022 institui a Política Municipal de Incentivo a Cursinhos Solidários; o substitutivo ao PL 187/2022 dispõe sobre o programa de valorização e apoio aos protetores independentes e cuidadores de animais domésticos abandonados; e, enfim, o substitutivo ao PL 191/2022 institui política pública para assegurar o direito das pessoas idosas, pessoas com deficiência e gestantes de receberem medicação contínua em domicílio.

O sexto e último projeto aprovado foi o PL 73/2024, de iniciativa do vereador Juca Bortolucci, que denomina a avenida “Um” do Residencial Dona Margarida como avenida Liguido Berlanda. Nascido em 16 de agosto de 1939, na cidade de Tubarão (SC), Berlanda casou-se com Maria, com quem teve cinco filhos e, em 1978, vieram todos para Santa Bárbara d´Oeste. Aqui, atuou como carpinteiro e gerente de madeireiras e participou ativamente na paróquia São João Batista, no Jardim Mollom. Conhecido como “Seo Lico”, uma pessoa que cultivava a humildade, a honestidade e a solidariedade, ele faleceu aos 63 anos, em julho de 2005, deixando um legado de garra, superação e trabalho.



ADIADO – Prevista na Ordem do Dia, a votação do PL 192/2022 foi adiada a pedido do autor, o vereador Eliel Miranda. A proposta cria o Programa Mãe Barbarense, visando a garantir vaga em creches aos bebês cujas gestantes estão até o quarto mês de gestação e fazem o pré-natal em uma das Unidades Básicas de Saúde do Município.



EXPOSIÇÃO – O presidente Paulo Monaro declarou oficialmente aberta nesta terça-feira a exposição “Ateliê Valzinha”, com dezenas de peças feitas à mão, por meio das técnicas amigurumi e crochê, expostas no hall da Câmara Municipal. As obras foram criadas pelas artesãs Valdenice da Silva Amorin Branzani e Helena Amorin. Essa mostra permanece aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, até o dia 8 de novembro.

APLAUSO – As alunas do SESI Santa Bárbara d´Oeste Ana Beatriz Carpin de Sousa, Ana Luiza Fernandes e Mariana de Araújo dos Santos foram homenageadas, nesta sessão ordinária, com a Moção de Aplauso nº 211/2024, pela participação na 11ª Mostra de Ciências e Tecnologia do Instituto 3M, em 2023, ganhando o segundo lugar em engenharia, com classificação direta para a semifinal da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (FEBRACE) – 2024, e na 22° edição da FEBRACE, em que conquistaram o terceiro lugar na modalidade engenharia e ganharam o certificado de inovação da equipe Skyrats, de Drones Autônomos.