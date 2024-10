Como a Geração Z está transformando o mercado imobiliário

O mercado imobiliário de Mato Grosso está vivendo um momento promissor, e um dos fatores de destaque é o crescente interesse da Geração Z (nascidos a partir de 1995). Essa geração, que valoriza o consumo sustentável e é exigente na compra de produtos e serviços, tem se tornado um público relevante para o setor.

Um dos fatores que impulsiona essa geração em direção à compra de imóveis é o desejo crescente de sair da casa dos pais.

Para muitos jovens da Geração Z, a independência financeira e a autonomia pessoal são objetivos primordiais. Seja para morar sozinhos ou para começar uma vida a dois, o interesse por ter seu próprio espaço tem aumentado consideravelmente.

Com isso, surge uma demanda específica por imóveis que atendam às necessidades dessa transição. Eles buscam por apartamentos compactos, bem localizados, e que ofereçam soluções modernas e sustentáveis.

Além disso, o aumento no custo dos aluguéis e a instabilidade do mercado de locação têm incentivado muitos jovens a considerar a compra de imóveis como uma alternativa mais estável e segura a longo prazo.

MRV ouviu Geração Z

A MRV realizou um levantamento em 2023 que apontou que, em Mato Grosso, jovens entre 18 e 30 anos já representam 47% dos clientes que adquiriram imóveis.

Esse dado reflete uma tendência de crescimento na participação da Geração Z no mercado imobiliário, que está diretamente relacionada ao desejo de se estabelecerem em suas próprias casas.

Programas de financiamento habitacional, como o Minha Casa Minha Vida (MCMV), desempenham um papel essencial na acessibilidade à compra de imóveis, oferecendo prazos de até 35 anos e juros mais baixos.

Isso facilita a aquisição do primeiro imóvel por jovens em início de carreira. Além disso, o programa SER Família Habitação, do governo de Mato Grosso, concede subsídios de até R$ 20 mil, acumuláveis com os benefícios do MCMV, gerando descontos que podem chegar a R$ 75 mil. Essas iniciativas tornam a compra mais acessível para a Geração Z, mesmo em um cenário econômico desafiador.

*César Santos é gestor comercial da MRV em Mato Grosso

