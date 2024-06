Brasil fica no empate (1-1) com Estados Unidos

O Brasil empatou em 1 a 1 com os Estados Unidos na noite desta quarta-feira em jogo em Orlando para a preparação para a Copa América.

O gol brasileiro foi marcado pelo atacante Rodrygo no 1o tempo. Os americanos também empataram na 1a etapa em cobrança de falta do craque do time Pulisic.

Brasil volta a jogar

No dia 24, na estreia da Copa America, que este ano será nos Estados Unidos e vai contar com seleções da Concacaf (América Central e do Norte)

A fase de amistoso do técnico Dorival Jr termina sem derrotas e com boas partidas. Ele vai disputar seu primeiro jogo oficial agora na Copa América.

