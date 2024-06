Americana abre credenciamento para músicos, bandas, DJs e locutores

A Prefeitura da Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abre nesta quarta-feira (12) o credenciamento público para músicos, bandas, grupos musicais, grupos folclóricos, DJs e locutores interessados em participar do calendário anual de eventos na cidade no período de um ano.

O edital completo, com a documentação e demais informações necessárias, estará à disposição na Unidade de Suprimentos da Prefeitura, das 9h às 16h, e também no site www.americana.sp.gov.br, clicando em “Serviços”, “Licitações” e “Credenciamento”. Mais informações pelo telefone (19) 3475-9046.

A primeira sessão de abertura dos envelopes será no dia 5 de julho de 2024, às 9h30, no Auditório Villa Americana, que fica no Paço Municipal – Avenida Brasil, nº 85, Centro. O candidato também poderá realizar o protocolo antes da sessão, presencialmente, nesta data, no Serviço de Protocolo da Prefeitura. O acesso será pela entrada do Paço na Rua Presidente Vargas.

“Os editais garantem transparência nas contratações e oferecem oportunidades iguais para os profissionais. Dessa maneira, enriquecemos o calendário de eventos da cidade”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os interessados deverão apresentar portfólio; pen drive ou link de acesso a arquivo digital (audiovisual), contendo ao menos uma apresentação artística com público; repertório musical, descrevendo o gênero e todas as músicas e autorias do show; comprovante de notoriedade, publicações em mídia, imprensa, web, jornal, publicidade (registros em projetos, eventos, exposições, e outros); participação em festivais e outros eventos locais, regionais ou nacionais; e comprovação de formação musical com registro de fotos e vídeos de apresentações anteriores.

O credenciamento tem base na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

