Conhecida por seu rico patrimônio cultural e paisagens pitorescas, a República Tcheca possui um trio de cidades encantadoras que incorporam seu charme e apelo atemporais. Desde as ruas históricas de Pardubice até as maravilhas arquitetônicas de Kroměříž e a atmosfera de conto de fadas de Telč, cada destino oferece uma mistura única de história, cultura e beleza natural.

Pardubice: uma trama de esplendor renascentista e legado equestre Pardubice, localizada a uma hora leste de Praga, é uma cidade tcheca ideal para explorar e usar como base para visitar o resto do país, graças à sua excelente rede de transportes. Sua posição central permite conexões frequentes de trem para Praga, Brno e Olomouc, e sua proximidade com o centro da cidade e o aeroporto a torna muito acessível. Além disso, Pardubice oferece uma combinação única de patrimônio histórico, cultura e acessibilidade, com seus cavalos, pão de gengibre e festividades locais vibrantes, tornando-a um destino atraente e ainda desconhecido para muitos. Fundada no século XIV, Pardubice tem uma rica história refletida em seu castelo, que abriga o museu da Boêmia Oriental, e em seu pitoresco centro com edifícios renascentistas e o icônico Portão Verde. A cidade é famosa por sua tradição equestre, em especial a Grand Steeplechase, uma corrida de cavalos de renome mundial. Os cavalos Kladruber, originários dos Estábulos Reais em Kladruby nad Labem, também contribuem para a fama da cidade. Pardubice é igualmente conhecida por seu delicioso pão de gengibre e pela cerveja Porter local, ambos apreciados nos charmosos terraços da cidade.

Kroměříž: uma sinfonia de grandeza barroca e beleza botânica Kroměříž é uma joia arquitetônica e cultural da República Tcheca e oferece uma experiência deslumbrante desde o primeiro momento. O mirante superior dos Jardins das Flores oferece uma vista de tirar o fôlego dessa antiga residência de verão dos arcebispos de Olomouc. A cidade, com uma história que tem origem no início da Idade Média, possui um centro histórico bem preservado, várias igrejas históricas, um bairro judeu e o pitoresco hotel Černý Orel. Kroměříž não é apenas um palácio, mas também uma cidade vibrante com cerca de trinta mil habitantes e um rico patrimônio cultural. O conjunto palaciano de Kroměříž, Patrimônio da Humanidade da UNESCO desde 1998, é a principal atração. O palácio e seus jardins recreativos, a um quilômetro de distância, incluem um jardim barroco formal e a Rotunda com seu pêndulo de Foucault. O palácio, usado como cenário para filmes como Amadeus, contém salas magníficas e uma impressionante coleção de arte, moedas e partituras originais de Mozart e Beethoven. Os jardins ao redor e a adega dos arcebispos com seus vinhos requintados completam essa experiência inesquecível, tornando Kroměříž um destino que vale a pena visitar, especialmente durante os festivais de verão.