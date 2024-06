Prefeitura lança projeto social “Futebol – Extensão Escola”

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste lançou oficialmente nesta segunda-feira (10) o projeto “Futebol – Extensão Escola”, realizado no Município em parceria entre a Prefeitura, por meio das secretarias de Esportes e de Desenvolvimento Econômico, Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e apoio da Denso do Brasil e Lambert Brasil.

O projeto atenderá 100 alunos de 7 a 12 anos nos núcleos do Jardim Esmeralda (Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Jardim Esmeralda), segundas e quartas-feiras, e Jardim das Palmeiras (Nova Área de Bem-Estar e Lazer | Arena Esportiva), terças e quintas-feiras, com aulas de futebol no contraturno escolar.

“É uma grande satisfação lançarmos mais um projeto social em nossa cidade. O esporte é uma importante ferramenta de transformação social e, mais do que nunca, as ações do tipo realizadas em Santa Bárbara d’Oeste são referência na região. Agradeço ao prefeito Rafael Piovezan pelo apoio ao Esporte e consequentemente pelos benefícios aos alunos atendidos”, comentou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.

Participaram também do lançamento o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cruz, o responsável pelo projeto “Futebol – Extensão Escola”, Sérgio Camarda, o representante da Associação Atlética Banco do Brasil, Everton Santos, da Denso do Brasil, Gustavo Torres, além de profissionais da Secretaria Municipal de Esportes.

