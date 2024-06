Câmara terá audiência pública para discutir poluição atmosférica da Suzano

A Câmara Municipal de Americana irá realizar uma audiência pública para debater medidas contra a poluição atmosférica na região do Cariobinha, emitida pela empresa Suzano. A audiência acontece no dia 03 de julho, a partir das 19h, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. A participação é aberta ao público e o evento terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

O debate foi solicitado por requerimento de autoria do vereador Thiago Martins (PL). De acordo com o parlamentar, a presença da empresa Suzano Papel e Celulose em Limeira, situada na divisa com o município de Americana, tem causado impactos consideráveis na qualidade do ar e na saúde dos moradores, tendo se tornado uma fonte de crescente preocupação para a comunidade local.

“Embora nossa cidade não possa legislar diretamente sobre a poluição causada pela empresa em Limeira, é essencial discutir medidas indiretas, como controle do tráfego, educação ambiental, incentivo a fontes de energia limpa, normas de emissões de poluentes, zoneamento urbano e, principalmente, fiscalização efetiva”, aponta Martins.

Foram convidados para a audiência representantes da prefeitura, Guarda Municipal, Ministério Público, Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), da empresa e organizações e instituições ligadas ao tema.

A audiência é aberta à população, que pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para audienciaspublicas@camara-americana.sp.gov.br; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/audienciaspublicas/poluicao-atmosferica.