Seguro viagem ganha destaque no mercado com cobertura amplas e flexíveis, superando planos de saúdes tradicionais

O seguro-viagem vem ganhando cada vez mais relevância no mercado, destacando-se como uma opção, muitas vezes, mais vantajosa, mesmo que o cliente já tenha um plano de saúde tradicional. Consumidores de todo o país têm optado por coberturas de seguro-viagem por oferecer maior flexibilidade, coberturas amplas, presença geográfica em âmbito nacional e internacional, e preços mais acessíveis para os viajantes. Segundo dados divulgados pela Medicina SA, os custos médicos e hospitalares são as garantias mais requisitadas nos seguros-viagem. Para se ter uma ideia, durante os primeiros meses deste ano, serviços desta categoria corresponderam a 51,9% de todas as reivindicações feitas pelos segurados.

Os dados estão de acordo com o Relatório Brasileiro de Acidentes no Turismo, feito pela Associação Férias Vivas. Segundo o levantamento foram registrados cerca de 3.960 casos nos últimos anos, sendo 93% dos incidentes causados pela falta de sinalização sobre riscos. Além disso, verificou-se que 49% dos incidentes foram causados por alguma falta de competência do profissional contratado, enquanto 70% dos acidentes resultaram de descuido por parte do prestador de serviço. A negligência em relação aos equipamentos de proteção é igualmente preocupante, especialmente quando se observam os erros no uso (57%) e a falta total de equipamentos de proteção (77%).

Para Guilherme Wroclawski, Co-CEO e cofundador da Hero Seguros, insurtech referência em seguro-viagem, a proteção ao viajante pode ser muita vantajosa para o cliente, comparado a um plano de saúde tradicional: “O seguro-viagem se destaca ao oferecer coberturas em dólar, com valores que podem chegar a 1 milhão de dólares para despesas médicas e hospitalares por evento. Além disso, oferece uma cobertura ampla para cancelamento de viagem por vários motivos, chegando a até 10 mil dólares, além de presença global. Esses benefícios garantem aos viajantes uma proteção completa e tranquilidade durante toda a viagem, que em muitos casos não são oferecidas pelos planos de saúde tradicionais.” ,comenta.

O turismo tem se tornado cada vez mais relevante.Segundo dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o setor já representa 7,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, chegando a movimentar R$ 752,3 bilhões anualmente. Com isso, o mercado de seguro-viagem segue um momento de crescimento expressivo. De acordo com dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a procura por seguro viagem cresceu surpreendentes 230% em 2023. Neste ano, os dados apontaram um crescimento de 9,5% na pesquisa por um seguro viagem em relação ao mesmo período do ano passado, gerando cerca de R$ 143,1 milhões nos primeiros meses de 2024.

Por outro lado, os tradicionais planos de saúde têm feito mudanças em seu modelo de cobertura, o que muitas vezes tem deixado os viajantes sem nenhum tipo de proteção em casos de acidentes ou problemas de saúde fora de seu estado.

“Nosso intuito é garantir o máximo de segurança e tranquilidade para os nossos clientes. Para melhorar ainda mais o processo, contratamos um diretor médico, que está responsável por acelerar os atendimentos e garantir a melhor condução médica em cada caso, além disso, contamos ainda com a parceria com o Hospital Israelista Albert Einstein”, conclui Guilherme Wroclawski, Co-CEO e cofundador da Hero Seguros.

