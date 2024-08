A seleção brasileira acabou derrotada pelo time dos Estados Unidos na disputa pela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris.

A partida terminou 1 a 0 para as norte americanas com gol marcado no segundo tempo.

O gol saiu aos 12 minutos. Swanson foi lançada às costas da defesa, entrou sozinha na área e chutou cruzado, sem qualquer chance para Lorena.

Na primeira etapa, o time nacional reclamou de um pênalti em jogada na área das ianques.

Brasil três pratas

Foi a terceira medalha de prata do futebol nacional. As anteriores haviam sido em Atenas 2004 e Pequim 2008. O futebol feminino evoluiu bastante na última década e o campeonato deu maior qualidade para o time canarinho.

As norte americanas conseguiram sua 5a medalha de ouro. A terceira sobre o time verde amarelo.

