Beetlejuice chega a Roblox com uma Fuga Fantasmagórica

É hora do show! Os fãs agora podem viajar para o Além em uma nova experiência imersiva de Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice na Roblox (NYSE: RBLX) da Warner Bros. Motion Picture Group, criada pela Sawhorse.

[Beetlejuice] Escape the Afterlife foi criada para reunir fãs dedicados e apresentar novos públicos ao mundo de Beetle. Desenvolvida pela Sawhorse, a experiência traz o filme à vida, permitindo que os fãs experimentem suas cenas e personagens, proporcionando à Warner Bros. a oportunidade de expandir seu alcance com novos públicos e aumentar a visualização de conteúdo.

“Estamos sempre procurando envolver o público e ampliar nosso alcance de maneiras novas e empolgantes; esta colaboração inédita com a Roblox para Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice permite justamente isso”, disse Cameron Curtis, vice-presidente executivo de marketing da Warner Bros.

“Aproveitando a vasta comunidade de criadores do Roblox, não só conseguimos conectar com os fãs existentes de Beetlejuice, mas também temos a oportunidade de alcançar novos públicos que estão sendo apresentados a ele pela primeira vez”

Bem-Vindo ao Além (Detalhes da Experiência)

Ao entrar em [Beetlejuice] Escape the Afterlife na Roblox, os visitantes são imediatamente transportados para o Saguão do Além — um mundo assustador que reúne locais familiares do filme original do Beetle com novas cenas e experiências da aguardada sequência, oferecendo aos fãs a chance de assistir ao trailer do novo filme.

A partir do saguão, os fãs podem entrar em um dos três mundo imersivos, onde eles precisam escapar de fantasmas e resgatar personagens queridos como Delia e Lydia e novos personagens como a Astrid. Eles visitarão a Sala de Espera, verão os Encolhedores e seus amigos, e até explorarão o modelo de Adam de Winter River, Connecticut, durante suas jornadas de resgate.

Até a estreia do filme em setembro, [Beetle Escape the Afterlife estará conectado com quatro das maiores experiências criadas pela comunidade Roblox: A FUGA DA PRISÃO DE BARRY!, Leve um amigo!, Fuja da Cabeça Correndo, e O Chão é Lava!. Quando a jornada de um usuário acaba em uma dessas experiências, ele terá a opção de se transportar para o Além e a oportunidade de interagir com o Beetle e obter itens virtuais unicos.

“A franquia Beetlejuice carrega tanto sentimento e apelo através das gerações, especialmente para superfãs como eu”, disse Nic Hill, co-fundador e chefe de interatividade da Sawhorse. “Mas sabíamos que tínhamos que criar uma experiência Beetlejuice na Roblox que apresentasse novas gerações à história e se adaptasse à sua forma de interação dentro do Universo Beetlejuice. Com [Beetlejuice] Escape the Afterlife, a Warner Bros. e a Sawhorse deram vida a uma verdadeira aventura que atrai todas as idades com elementos como o tema de fuga e conteúdo exclusivo.”

The Juice is Loose (Datas de Lançamento)

Usuários de todas as idades já podem desfrutar de [Beetle] Escape the Afterlife desde o início desta semana. Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice estréia nos cinemas do Brasil no dia 5 de setembro de 2024.

Sobre Beetlejuice

Beetlejuice está de volta! O visionário criativo singular indicado ao Oscar Tim Burton e o astro indicado ao Oscar Michael Keaton se reúnem para Beetlejuice Beetlejuice, a tão esperada sequência do premiado. Keaton retorna ao seu papel icônico ao lado da indicada ao Oscar Winona Ryder e da vencedora de dois Emmys Catherine O’Hara, com novos membros do elenco Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, a indicada ao Emmy Jenna Ortega e o indicado ao Oscar Willem Dafoe.

Burton dirige a partir de um roteiro de Alfred Gough & Miles Millar, história de Gough & Millar e Seth Grahame-Smith, baseada em personagens criados por Michael McDowell & Larry Wilson. Os produtores do filme são Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper e Burton, com Sara Desmond, Katterli Frauenfelder, Gough, Millar, Larry Wilson, Laurence Senelick e Brad Pitt como produtores executivos. Os criativos de Burton nos bastidores incluem o diretor de fotografia Haris Zambarloukos; colaboradores anteriores e frequentes, como o designer de produção Mark Scruton, o editor Jay Prychidn, a designer de figurino vencedora do Oscar Colleen Atwood, o compositor indicado ao Oscar Danny Elfman, o supervisor de efeitos visuais vencedor do BAFTA Angus Bickerton e o supervisor de maquiagem e efeitos especiais animatrônicos vencedor do Oscar Neal Scanlan, bem como a designer de cabelo e maquiagem vencedora do Oscar Christine Blundell.

Warner Bros. Pictures apresenta uma produção de Tim Burton/Tommy Harper/Plan B Entertainment, um filme de Tim Burton Beetlejuice Beetlejuice distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures.