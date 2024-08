De olho nos olhinhos: atenção para doenças oculares em pets

Olhos vermelhos, excesso de secreção, coceira, córneas opacas, sinais de dor ou desconforto, lacrimejamento, apatia e perda da noção de espaço. Esses são alguns dos sintomas evidentes em cães e gatos que podem indicar que os pets estão com alguma doença oftalmológica. Segundo veterinários, a prevenção que segue sendo o principal “remédio”, já que possibilita detectar problemas e encontrar soluções a tempo.

“As doenças oculares dos pets podem ser genéticas ou adquiridas, e algumas raças têm maior predisposição por suas características anatômicas, como olhos mais saltados. Porém, a atenção redobrada independe da raça. Assim, é fundamental que os tutores tenham o acompanhamento frequente com o veterinário para receber orientações de cuidados, entender os sintomas das doenças e saber como prosseguir”, explica Melyssa Shimamoto, veterinária no Nouvet, centro veterinário de nível hospitalar em São Paulo.

Para conhecer um pouco mais as doenças e redobrar a atenção com sintomas, a especialista sinaliza as mais comuns em cães e gatos. Confira:

Ceratoconjuntivite seca (olho seco)

É uma doença autoimune que surge quando a glândula lacrimal é atacada pelas células do sistema imunológico. Com isso, ocorre a falta ou redução da produção de lágrimas, o que deixa o olho sem brilho, seco e com muita secreção amarelada.

Catarata

É uma doença silenciosa que pode surgir tanto na juventude quanto na longevidade, e por isso, pode acabar não sendo observada tão cedo quanto as outras. Ainda assim, os tutores precisam estar atentos para avaliar a possibilidade de tratamento o quanto antes. Nos olhos, existe uma “lente”, e a visão depende da luz que a atravessa. A catarata ocorre quando essa “lente”, que deveria ser cristalina, ganha uma coloração branca e fica opaca. O problema impede a passagem da luz e obstrui a visão do animal. Sua causa pode ser hereditária ou derivada de outras doenças, sendo a mais comum a diabetes.

Ceratite/Úlceras de córnea)

Trata-se de uma inflamação na córnea associada ou não a uma lesão, que pode ser originada de traumas ou alterações nos cílios e pálpebras, por exemplo. Quando associadas a uma lesão, as ceratites são conhecidas como úlceras de córnea — em que há perda das células que formam essa camada do olho — e podem evoluir para cegueira, caso não sejam tratadas.

Glaucoma

Uma das que acomete cães e gatos, essa doença surge quando a pressão intraocular aumenta, o que causa, aos poucos, a morte das células da retina e nervo óptico, levando à cegueira. Pode aparecer por doenças hereditárias ou por traumas e inflamações. Geralmente, o glaucoma surge a partir dos cinco anos.

