Em jogo válido pela oitava rodada das Eliminatórias do Mundial de 2026, a Seleção Brasileira foi superada pelo Paraguai por 1 a 0, na noite dessa terça-feira (10), no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. O gol dos mandantes foi marcado no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Brasil criou boas oportunidades, mas não conseguiu chegar ao empate.

O Paraguai abriu o placar aos 19 minutos, num chute de Gómez de fora da área. Até então, o jogo já era truncado, com várias faltas. A partir da vantagem, a seleção da casa passou a investir mais nessa estratégia de forçar paralisações, de parar a partida o tempo todo. Foi assim até o final do jogo.

A Seleção Brasileira levou perigo à meta de Gatito Fernández aos 24 minutos, quando Vinícius Jr fez boa jogada pela esquerda, tocou para trás e Guilherme Arana finalizou. A zaga paraguaia afastou a bola quase em cima da linha. Depois disso, aos 41 minutos, Vinícius Jr arrancou de novo pela esquerda e sofreu falta. Após a cobrança, Lucas Paquetá quase marcou.

Vinícius Jr foi muito marcado pelos paraguaiosCréditos: Rafael Ribeiro / CBF

Ainda nos acréscimos do primeiro tempo, Rodrygo saiu driblando os adversários dentro da área e a bola sobrou para Vinícius Jr concluir. O goleiro defendeu.

No intervalo, o técnico Dorival Júnior fez duas substituições. Trocou Luiz Henrique por Bruno Guimarães e João Pedro por Endrick.

O segundo tempo começou com pressão brasileira. Com um minuto de bola rolando, numa boa trama do ataque, Rodrygo chutou por cima do travessão. Depois, aos 7, Luiz Henrique cruzou da direita e João Pedro, de cabeça, por pouco não empatou.

Enquanto Vinícius Jr era vigiado por dois ou três marcadores, o Brasil via em Luiz Henrique pela direita uma alternativa promissora. Aos 11, ele criou outro lance importante pelo setor, que resultou numa finalização sem sucesso de Guilherme Arana.

A Seleção Brasileira continuava acuando o adversário e criando chances. Aos 24, Gatito defendeu chute de Rodrygo. Aos 26, após escanteio, João Pedro esteve de novo em condições de fazer o gol, mas não teve sorte.

Num lance individual, livrando-se dos marcadores, Vinícius Jr obrigou Gatito a fazer a defesa do jogo aos 28 minutos, num chute forte de fora da área. Dorival ainda tentou deixar a Seleção mais ofensiva, com a entrada de Gerson, Lucas Moura e Estevão. Mas não teve êxito.

Conforme o tempo ia passando, os paraguaios faziam o que já se esperava, prendiam a bola e amarravam o jogo.

Brasil mal na tabela

Com o resultado, o Brasil fica na quinta posição da tabela das Eliminatórias. Na semana passada, a equipe derrotou o Equador por 1 a 0 em Curitiba. Antes dessa Data-Fifa, a Seleção ocupava o sexto lugar.

Brasil – Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Estevão); André, Bruno Guimarães (Luiz Henrique) e Lucas Paquetá (Gerson); Rodrygo (Lucas Moura), Vinicius Jr e Endrick (João Pedro).

