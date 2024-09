Tampinhas que iriam para o lixo estão ganhando um novo destino em Sumaré. Há cinco anos a campanha Viratampinhas, da ONG Viralatinhas, recicla tampinhas e transforma o material em renda que ajuda no custeio das despesas da entidade. A cada ano, a campanha ganha novos adeptos. Empresas da cidade também estão abraçando a causa.

Na última semana, a ONG Viralatinhas recebeu a doação de 79 quilos de tampinhas, cerca de 39 mil tampinhas, da Romil Móveis, loja de decoração localizada no Parque Bandeirantes.

Depois de tomar conhecimento da campanha, a equipe da Romil Móveis decidiu criar um ponto de arrecadação de tampinhas na loja. A doação surpreendeu a ONG Viralatinhas, que atua na conscientização da posse responsável de cães e gatos.

Para Selma Koshoji Ohia, uma das voluntárias da Viralatinhas, a iniciativa ajuda a ONG e também colabora com o meio ambiente ao evitar que o material se transforme em lixo. “Se considerarmos que 79 quilos equivalem a 39 mil tampinhas, então elas geraram 60 mil litros de resíduos como garrafas pet e embalagens em geral. Pelo menos as tampinhas tiveram um destino adequado”, comenta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

A doação de tampinhas e lacres de alumínio é uma fonte importante de recursos. Com a ajuda de voluntários, todo o material doado é separado e vendido. Com a venda de 100 quilos de tampinhas, por exemplo, a ONG consegue uma castração de um cão ou um gato, incluindo a medicação do pós-operatório, por um preço especial conveniado com clínicas veterinárias.

A ONG não tem abrigo e também não recolhe animais. Seu objetivo é ajudar a desenvolver políticas públicas de proteção animal junto ao poder público, combater maus-tratos e abandono, educar sobre a posse com responsabilidade e ajudar os animais a encontrar um lar para viver.

A ONG Viralatinhas atua há mais de 20 anos em Sumaré e todo o trabalho é mantido por doações, vendas de produtos próprios e eventos, como as Feirinhas de Adoção, a Pizza Solidária e a Caminhada dos Viralatinhas, entre outros. Também conta com o apoio de voluntários, Grupo de Escoteiro e empresas.

9º CHÁ AU AU além das tampinhas

Um dos eventos que fazem parte do calendário da ONG é o Chá AU AU. E a 9ª edição já tem data para acontecer: será no dia 21 de setembro, sábado, das 16h às 19h, na sede da NIPO, na Avenida da Saudade, 1499, Parque Florença.

Com um cardápio repleto de guloseimas e diversas atrações, como bingo e sorteio de brindes, o 9º Chá AU AU proporciona aos participantes uma tarde divertida e engajada com a causa animal.

Toda a renda do evento será revertida para o custeio das despesas dos animais atendidos pela ONG Viralatinhas. Os interessados em garantir presença nesta linda já podem adquirir os convites. Os ingressos custam R$ 45,00. Crianças com até 8 anos não pagam e com até 12 anos pagam meia.

Mais notícias da cidade e região