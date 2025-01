Brasil bate recorde de exportações pros EUA em 2024 e como fica agora?

As exportações brasileiras para os Estados Unidos atingiram um marco histórico em 2024, totalizando US$ 40,3 bilhões, um crescimento de 9,2% em relação ao ano anterior, segundo o Monitor do Comércio Brasil-EUA da Amcham Brasil. Este desempenho, que superou o crescimento médio das importações americanas (5,3%), destaca o Brasil como um dos principais fornecedores para os EUA, à frente de parceiros como México, Alemanha, Japão e Índia.

“O Brasil está ganhando mercado nos EUA e se posicionando muito bem”

afirma Abrão Neto, CEO da Amcham Brasil. Ele também ressalta que as exportações de bens industriais, que atingiram o recorde de US$ 31,6 bilhões, são um vetor de crescimento, gerando renda e empregos no Brasil.



O comércio bilateral, que somou US$ 80,9 bilhões em 2024, o segundo maior valor da série histórica, reflete a relevância da relação entre os países. A posse do presidente eleito Donald Trump, marcada para o dia 20 de janeiro, traz um cenário de incertezas para 2025, com possíveis mudanças na política comercial americana, incluindo a introdução de tarifas.

“O cenário internacional está carregado de incertezas, com disputas geopolíticas, guerras e possíveis mudanças na política tarifária dos EUA. Embora o Brasil não seja um alvo preferencial, como a China, qualquer ajuste na política comercial pode impactar setores estratégicos, como já aconteceu com o aço no passado”, pondera Abrão Neto.

Impacto e perspectivas para 2025

As projeções da Amcham indicam que o fluxo comercial Brasil-EUA se manterá robusto em 2025, próximo aos picos da série histórica. A Organização Mundial do Comércio (OMC) prevê um crescimento de 3% no comércio global, enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) estima avanços de 2,8% no PIB dos EUA e de 2% no PIB do Brasil, ambos impulsionando a demanda por comércio exterior.

“Do lado empresarial, a relação entre Br e EUA é consolidada, madura e pragmática. A expectativa é de que eventuais discordâncias sejam resolvidas por meio de diálogo e diplomacia, preservando os avanços econômicos alcançados nos últimos anos”, destaca Abrão Neto.

Os setores de agropecuária, indústria extrativa e de transformação devem continuar liderando o crescimento das exportações nacionais para os EUA. Produtos como petróleo bruto, aeronaves, café e carne bovina, que já se destacaram em 2024, têm potencial para seguir contribuindo para a pauta exportadora.

O relatório completo do Monitor do Comércio Br-EUA, referência para empresas e formuladores de políticas públicas, está disponível aqui.

