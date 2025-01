EMTU 'pega' 30 clandestinos na região em 2024

Entre janeiro e dezembro de 2024, a EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, realizou 30 operações contra o transporte coletivo de passageiros não autorizado na região.

Sumaré foi a cidade campeã de apreensões no período, com 13 ações.

Em todos os municípios das regiões metropolitana de Campinas e Sorocaba foram 304 ações.

As ações visam oferecer mais segurança e qualidade às pessoas que utilizam o sistema metropolitano, combatendo o transporte coletivo não autorizado e clandestino de passageiros.

Na Região Metropolitana de Campinas, as 155 fiscalizações realizadas no período resultaram em 8.708 veículos averiguados e 131 veículos apreendidos em operação irregular.

Segue a relação de apreensões por município feitas pela EMTU:

Americana 7

Artur Nogueira 8

Campinas 28

Cosmópolis 11

Engenheiro Coelho 4

Holambra 1

Hortolândia 3

Indaiatuba 1

Itatiba 7

Monte Mor 3

Nova Odessa 7

Paulínia 23

Pedreira 1

Santa Barbara D’Oeste 3

Santo Antônio da Posse 2

Sumaré 13

Valinhos 7

Vinhedo 2

Já nos municípios da Região Metropolitana de Sorocaba, a EMTU realizou ao longo do ano 149 blitz, nas quais foram fiscalizados 6.681 veículos e apreendidos 100 em situação irregular.

Os agentes averiguam carros, vans, micro-ônibus e ônibus que fazem o transporte intermunicipal metropolitano. Os veículos apreendidos são removidos ao pátio de estocagem por serviço de guincho, bem como são aplicadas as multas correspondentes que podem chegar a R$ 5.212,22, por valor unitário.

Em 2024, nas cinco regiões metropolitanas onde a EMTU atua (São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte), a empresa realizou 2.917 operações, que envolveram 29.440 abordagens e 835 apreensões de veículos irregulares.

Os veículos autorizados passam por inspeções periódicas da EMTU nas quais são verificados mais de 900 itens, como os sistemas de freios, suspensão, pneus, acessibilidade e demais itens que conferem a segurança, conservação e o conforto aos passageiros, conforme as determinações da ABTN (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).

Na operação regular, os condutores são treinados periodicamente, bem como são atendidas todas as normas do Código de Trânsito Brasileiro e aquelas determinadas pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

Por outro lado, os veículos não autorizados não cumprem essas normas, sem qualquer garantia da sua procedência, além de operar de forma precária e em concorrência ruinosa, já que não cumprem qualquer requisito da legislação.

Sobre a EMTU – Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é controlada pelo Governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do Estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba / Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios.

