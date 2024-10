Brasil tem área equivalente à cidade de São Paulo em restauração ecológica, aponta Coalizão

O Brasil registra um crescimento expressivo nas iniciativas de restauração ecológica, com 150 mil hectares em processo de restauração, uma área equivalente à da cidade de São Paulo. Trata-se de um aumento de 90% em relação a 2021, quando foram mapeados 79 mil hectares. O avanço se deu particularmente na Mata Atlântica e no Cerrado. Os dados, anunciados nesta quinta-feira (17), são do Observatório da Restauração e Reflorestamento (ORR) da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura.

Os biomas mais beneficiados com projetos de restauração no período foram a Mata Atlântica (com 117 mil hectares, 77% do total) e o Cerrado (19,6 mil hectares, ou 13%). Na Amazônia, foram identificados 14,5 mil hectares em restauração (9,5%). No fim do ranking estão a Caatinga (114 hectares em restauração, ou 0,08% do total) e o Pampa (11,3 hectares, equivalente a 0,07%). A coleta de informações ainda está em estágio inicial no Pantanal.

A restauração é uma fonte potencial para a geração de emprego e renda, tanto por meio das atividades diretas e indiretas envolvidas na cadeia da atividade, quanto nas oportunidades geradas após o plantio inicial. É, ainda, um elemento-chave para que o país cumpra suas metas climáticas estabelecidas no Acordo de Paris, em 2015, quando o Brasil se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares até 2030. A meta foi reforçada pelo governo federal em 2017, no Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg).

“O levantamento de dados de monitoramento da restauração é essencial por várias razões. Traz informações cruciais para orientar políticas públicas e atrair investimentos tanto do governo quanto do setor privado para projetos na área. Além disso, garante visibilidade e transparência às iniciativas, permitindo seu reconhecimento por um público amplo”, explica Tainah Godoy, secretária-executiva do ORR. “Nossa plataforma destaca quem está promovendo essas ações, com que técnicas e em quais regiões do Brasil, fortalecendo a rede de projetos em andamento.”

A Mata Atlântica, um hotspot de biodiversidade, tem sido o principal foco dos esforços de restauração, em grande parte devido ao trabalho do Pacto pela Mata Atlântica, coletivo que trabalha na região há 15 anos. Em quatro biomas — Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal —, os esforços de restauração têm sido relativamente negligenciados. Eles são formados por tipos de vegetação que não são compostos principalmente por florestas densas — e, por isso, são comumente vistos como menos importantes para a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos.

“Os esforços de restauração na região Sudeste são mais concentrados devido aos níveis históricos de desmatamento e a uma base econômica mais forte, mas esse foco tem sido criticado por negligenciar outros biomas e perpetuar desigualdades regionais”, alerta Godoy. “Para atingir as metas de restauração do Brasil e garantir ecossistemas sustentáveis, é necessária uma estratégia nacional que aloque recursos de forma equitativa entre todos os biomas, respeitando suas especificidades. Apoiar iniciativas locais de restauração com treinamento personalizado, financiamento e assistência técnica também é fundamental. Ao enfrentar essas disparidades, o Brasil pode proteger sua biodiversidade e garantir um futuro sustentável.”

Restauração e reflorestamento

Lançado em 2021, o ORR é uma plataforma independente e multissetorial dedicada ao mapeamento de áreas em restauração, reflorestamento e regeneração de vegetação secundária. Seu comitê gestor é formado por Coalizão Brasil, WWF, WRI, Imazon e The Nature Conservancy.

A restauração é a recomposição de paisagens e habitats para espécies de fauna e flora nativas. Essa atividade tem sido motivada por diversos fatores, como benefícios socioambientais, geração de emprego e renda e mitigação das mudanças climáticas.

O reflorestamento é o plantio e cultivo de árvores para uso econômico. A vegetação secundária, por sua vez, corresponde a áreas que voltam a se regenerar após terem passado por um processo total ou parcial de destruição.

Nos últimos três anos, o grupo gestor do ORR dedicou-se à qualificação dos dados compilados na primeira versão da ferramenta, à coleta de novas informações e ao estabelecimento de parcerias com grupos atuantes no setor de restauração nos seis biomas brasileiros, conhecidos como coletivos biomáticos. São eles: Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, Rede pela Restauração da Caatinga, Pacto pela Restauração do Pantanal, Articulação pela Restauração do Cerrado (Araticum), Aliança pela Restauração da Amazônia e Rede Sul — esta última, com atuação no Pampa.

A parceria com os coletivos biomáticos permitiu que o ORR ganhasse capilaridade e, assim, reproduzisse com maior fidelidade o avanço da restauração no Brasil.

“As organizações dos biomas são fortes parceiras na coleta de dados devido ao seu extenso alcance territorial e acesso aos atores que estão, de fato, implementando os esforços de restauração no campo”, explica Godoy.

Diversos atores estão envolvidos na restauração ecológica. Governos e bancos nacionais e internacionais financiam a atividade no país. Organizações da sociedade civil e associações atentam para os benefícios ambientais da prática. As empresas têm aderido ao setor por diversas razões, como a comercialização de créditos de carbono e medidas de compensação ambiental. A maior parte dos projetos de restauração compilados pelo ORR ocorre em áreas de até cinco hectares – o equivalente a cinco campos de futebol -, mas há uma grande variação no tamanho, chegando a 3 mil hectares.