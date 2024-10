Corinthians goleia com golaço de Depay e empolga torcida

Depay marcou o primeiro gol pelo Timão na noite desta quinta-feira e ajudou o time a deixar a zona da degola no Brasileirão. O Corinthians bateu o Athlético PR por 5 a 2 e sentiu um grande alívio na competição.

Principal contratação do Corinthians na última janela de transferências, Memphis Depay marcou seu primeiro gol com a camisa do clube paulista.

Com o resultado, o Corinthians passa o Furacão e vai a 30 pontos, ocupando agora a 16a posição, a primeira fora da zona do rebaixamento.

Na jogada capital da partida, o holandês sofreu falta na intermediária e chamou a responsabilidade para a finalização. O camisa 94 bateu colocado e acertou o ângulo. Sem chance para Mycael, goleiro do Athletico Paranaense.

Leia + Sobre todos os Esportes

Até então, o Corinthians amargava empate por 2 a 2, após ter aberto vantagem de 2 a 0.

Depay marca golaço e livra Timão do susto

No início do segundo tempo, o atacante holandês acertou bela cobrança de falta e recolocou o Timão em vantagem: 3 a 2. Titular pela segunda partida consecutiva, o camisa 94 chegou ao seu primeiro tento após cinco partidas pelo Corinthians. Anteriormente, Depay havia contribuído com duas assistências, uma delas na estreia.

No domingo, o Timão decide contra o Flamengo a vaga para a final da Copa do Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP