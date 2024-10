DAE realiza manutenção em bomba no reservatório do Centro

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) informa que realiza na tarde desta quinta-feira (17) uma manutenção em uma das bombas do Centro de Reservação do Centro (CR-2), que envia água para o Centro de Reservação do Jardim Ipiranga (CR-5).

A previsão é de que o trabalho dure cerca de três horas. Outras três bombas estão em operação. Ainda assim, o DAE alerta que poderá haver oscilação no abastecimento nos bairros Jardim Ipiranga, Vila Dainese, Frezzarin, Dona Judith, Vila Jones, Vila Omar e Vila Amorim. O retorno da água será gradativo, previsto para o final da noite.

